OGLAS ZA PRODAJU KUĆE ŠOKIRAO SLAVONCE: Bajkovita nekretnina ili bajkovita cijena?

Na iznenađenost sumještana naišao je oglas o prodaji kuće u središtu Budrovaca za – više od milijun kuna, točnije 150.000 eura.

Oglas je osvanuo ovih dana i pokrenuo mjesne procjene o tome može li se u ovoj i sličnim seoskim sredinama u sadašnjim cjenovno-nekretninskim prilikama prodati kuća iz bajke od bajkovitih milijun kuna.

Riječ je o novogradnji, katnici velike kvadrature s okućnicom i vrlo uređenoj, no Budrovčani svejedno ne vjeruju da će se prodati za milijunski iznos. Vjeruju da je problem u vlasnicima koji žive u Njemačkoj i ne znaju kako se kreću cijene nekretnina u Slavoniji.

“Prosječna cijena za koju idu kuće, istina daleko manje i starije, neopremljenije od ove, u Budrovcima je oko 10.000 eura. Ovo je najskuplja kuća dosad. U relativno malom selu kao što su Budrovci za prodaju je čak 50 kuća. Brojne su prazne; na seoskom trgu, placu, svaka druga je prazna i napuštena”, komentira za Glas Slavonije Budrovčanin Josip Ciganović.



I u Piškorevcima se prodaje jedna slična za 220 tisuća eura međtim do danas nije našla kupca. “Sve što je ispod 30.000 eura, o tome se može pričati, ima kupce. Dobra starija kuća, tvrda, što, istina zahtijeva određenu adaptaciju, može se kupiti za manje od 30.000 eura”, kaže zamjenik đakovačkog gradonačelnika Piškorevčanin Antun Galić navodeći kako je unatrag tri godine iz tog mjesta iselilo 280 ljudi te da je čak stotinu od 500 kuća prazno.

I načelnik Općine Semeljci Grga Lončarević tvrdi kako traženja milijunskih iznosa za kuće u tom kraju. “Zadnja kuća koja je prodana, a u središtu je Semeljaca, velika kuća, otišla je za 40-45 tisuća eura. Mnogo je to jer u selu se može kupiti stara kuća za 10.000 eura, a za već 30.000 eura možete kupiti dobru, odmah useljivu. Za 50 do 60 tisuća eura to ovdje mora biti ekstra kuća, a za 100.000 eura ovdje takvih uopće nema. Ovdje ne može proći cijena od milijun kuna. Ako bi i bila kakva najmodernija koja vrijedi milijun, razmišljanje je ovdje, takvu je onda bolje kupiti u Đakovu, Osijeku, na moru, nego na selu”, kaže on.