ODZVONILO STAROM I SPOROM SUSTAVU: Stigla nova pravila zbog kojih u gruntovnicama više neće biti čekanja u redovima

Velike novosti u sustavu uknjižavanja nekretnina doprinjet će manjim redovima jer se za poslove poput uknjižbe nekretnine više neće morati dolaziti u gruntovnicu.

Jednomjesečni pilot-projek, sastavni dio EU projekta IPA 2008 ‘One stop shop’ vrijedan 553 tisuće eura, iz kojeg je Hrvatska povukla novac za realizaciju e-upisa u zemljišne knjige, započeo je prošle srijede na Općinskim sudovima u Osijeku i Velikoj Gorici, a u njemu, i to bez naknade, sudjeluju odvjetnici i javni bilježnici, piše Jutarnji list.

Kako funkcionira?

‘Kupoprodajni se ugovor skenira, elektronički potpisuje i šalje na sud, a sve je povezano sa sustavom OIB-a. Postupak prolazi brzo i u realnom vremenu, a potrebna je samo dobra internetska veza’, istaknuo je Vjenceslav Arambašić, odvjetnika iz Osijeka.

Koliko je to dobar potez potvrđuju i riječi Ivane Kovačević, javne bilježnice koja je u srijedu uknjižila nekretninu jednom gospodinu iz Vinkovaca, koji nije morao potegnuti put do Osijeka kako bi to osobno obavio. Naravno, oni koji to žele i dalje mogu uknjižbu odrađivati u za to predviđenim uredima, piše Jutarnji list.



Na Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Osijeku postupak uknjižbe inače traje tri dana, a u Hrvatskoj je prosjek 26 dana.