ODZVONILO SKUPIM VEČERAMA DIREKTORA DRŽAVNIH FIRMI? Marić najavio smjenu šefa koji je u restoranu spiskao 8,5 tisuća kuna

Ministar državne imovine, Goran Marić, predložit će smjenu šefa Uprave HŽ Infrastrukture Ivana Kršića ukoliko se potvrdi da je gotovo 8,5 tisuća kuna potrošio na dvije večere su Opatiji.

‘To nije način vođenja tvrtki’

Najavio je to Marić gostujući u HRT-ovoj emisiji ‘Otvoreno’, gdje je rekao da ‘takve vijesti sigurno nije ugodno čitati’.



‘Želim vjerovati da je to motivirano poslovnim interesima tvrtke, ali ako nije, to se nikako ne uklapa u način vođenja državnih tvrtki i to ćemo ispitati. Ako se informacije pokažu takvima kakve su prikazane, onda sigurno takvi menadžeri, koji nemaju etičku kompetenciju i istančan osjećaj odgovornosti, ne mogu računati na potporu ove Vlade’, rekao je Marić.



Što se sve jelo i pilo kod Bevande?

Dva računa iz studenog 2016., iz kojih je vidljivo da je Kršić u dva navrata u poznatom restoranu Bevanda na skupe večere na službenoj kartici potrošio 8.430 kuna. Kršićevo društvo jelo je ribu, jastoge, škampe i guščju jetru, a pile su se butelje vina od 450 kuna, te rum star 23 godine. Kršić je na prvoj večeri za sebe i dvije kolegice iz tvrtke potrošio 3.490 kuna, a na drugoj večeri ceh je za pet ljudi bio 4.940 kuna. Račune je objavio Jutarnji list, a iz restorana Bevanda naglašavaju da te presilke nisu stigle od njih.

‘Mi svoju kvalitetu dokazujemo visokom razinom diskretne usluge’, ističu dodajući da se 23 godine star rum Zacapa smatra jednim od najboljih ultra premium rumova na svijetu, crveno vino Veliko rdeče iz berbe 2004. odležavano je u podrumu 10 godina i stoji oko 350 kuna, kamenice su iz Francuske, guščja jetra jedan je od svjetskih top brandova, a kozica Gambero Rosso živi na dubini od 600 metara. Njihova nabavna cijena premašuje i 70 eura za kilogram. O cijeni kvarnerskog škampa, španjolskog pršuta i živog viškog jastoga ne treba trošiti riječi.

Utvrđuje se je li večera bila poslovna

‘Sklon sam vjerovati da su te večere imale poslovnu motivaciju i sadržaj koji su bitni za poslovanje i sudbinu sustava HŽ Infrastrukture’, rekao je Marić za Jutarnji list i dodao: ‘Status i ovlasti prvih ljudi u poslovnim sustavima od najvišeg značaja za državu, u koje spada i HŽ Infrastruktura, po svojoj naravi podrazumijevaju menadžerske kompetencije, ali i specifični osjećaj za upravljanje u okolnostima u kojima se svakodnevno mogu nalaziti. A za to, trebaju osobe poslovne spremnosti i lojalnosti, ali i osobe snažne domoljubne i etičke konstitucije. Vrijeme i prigode koje su pred nama, omogućuju nam da postupimo u skladu s ovim uvjetima i odrednicama’.

Izmjene ugovora

Nakon ove afere očekuje se da će Vlada provjeriti sve troškove reprezentacije od svih uprava, a mijenjat će se i ugovori. U tim ugovorima više neće biti životnih osiguranja za članove uprave, neće biti ni nezasluženih bonusa, niti drugih beneficija u kojima su dosad uživali šefovi javnih poduzeća. Jasnije će se utvrđivati i plaća, jer su si mnogi šefovi isplaćivali i bonuse iako rezultati nisu bili na razini, a u nekim ugovorima, osim stimulativne nagrade, odobravala se i dodatna nagrada, i to u obliku isplate u novcu, ili čak u dionicama tvrtke. Ni otpremnine se najvjerojatnije neće isplaćivati kao dosad. U Vladi postoji ideja da se samo za slučajeve nepravednog otkazivanja četverogodišnjeg ugovora, osobi isplate plaće do roka kada se po ugovoru može otkazati ugovor, a u svim drugim slučajevima neće postojati otpremnine. Namjera jeVlade da menadžerima osigura neku početnu plaću, a da im raste s obzirom na rezultate.