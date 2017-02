ODZVONILO ŠEFU ZAGREBAČKOG HDZ-a? Plenkoviću predani potpisi za rušenje Mikulića

Svega nekoliko dana prije Glavnog odbora HDZ-a, na kojem će se raspravljati o predstojećim lokalnim izborima, članovi zagrebačkog ogranka stranke predali su potpise Plenkoviću u želji da se riješe svog šefa.

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković odlučio je, po svemu sudeći, srušiti čelnog čovjeka stranačke organizacije u Zagrebu Andriju Mikulića i to služeći se istom metodom kojom su se 2012. poslužili Karamarko i Brkić rušeći tada Antu Zvonimira Golema i instalirajući Mikulića, piše Novi list.

Neslužbeno se doznaje da je Plenković u utorak dobio pismo s potpisima 11 od 17 predsjednika HDZ-ovih područnih odbora u Zagrebu, u kojem se oni žale na Mikulića, tvrde da stranka u glavnom gradu ne funkcionira i mole premijera da ih primi na razgovor.

Isti potez vukao se i prije četiri i pol godine, a Karamarko i Brkić su primili nezadovoljnike jer su ih na kraju oni i potaknuli na pobunu. Gotovo je sigurno da će tako postupiti i Plenković, jer, neslužbeno se doznaje, iza svega stoji i Josip Jelić, HDZ-ovac iz Črnomerca blizak premijeru koji je skupljao potpise.



Linija Plenković – Jelić

Jelić je u Vijeće gradske četvrti Črnomerec ušao 2013. kada i Plenković, no on je kasniej zamrznuo svoj mandat i otišao u Bruxselles, a Jelić je nakon sukoba s Mikulićem napustio stranku i otišao u Most. Prije nekoliko mjeseci ponovno se učlanio u HDZ, na što je sigurno utjecalo Plenkovićevo preuzimanje dužnosti predsjednika stranke. Jelić je još samo običan član, ali iznimno je angažiran i u stalnom kontaktu s Plenkovićem.

Prošlog tjedna navodno se uključio i u biranje vodstva Zajednice žena HDZ-a na razini Područnog ureda Črnomerec. U te izbore se, kako se može neslužbeno doznati, Plenković izravno umiješao i tražio da se izaberu kandidatkinje za koje je lobirao Jelić. Međutim, na kraju je za predsjednicu ipak izabrana druga kandidatkinja.