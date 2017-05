ODVJETNIK MILJEVIĆ O PRESEDANU U AFERI ‘DNEVNICE’: ‘Slučaj Tomislava Sauche lako bi mogao završiti na Ustavnom sudu’

Jučer je stigla vijest da je sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda Oliver Mittermayer zbog procesnih razloga ukinuo rješenje o proširenju istrage protiv Tomislava Sauche u aferi ‘Dnevnice’. Ona je vraćena USKOK-u na ponovno odlučivanje. Razvoj događaja komentirao je odvjetnik Veljko Miljević.

‘To može biti presedan u praksi, ali je odluka Suda u skladu sa zakonskim rješenjem pravilna. Pravilno je objašnjenje suca Mittermayera i glasnogovornika Kreše Devčića o tome da sadašnji ZKP ne poznaje institut proširenja istrage. Je li to moguće, to je pitanje koje bi trebalo razmotriti, ali je sasvim sigurno da tekst ZKP-a taj institut ne poznaje.

U našem ZKP-u iz ’97. imali smo u članku 195. potpuno identičnu odredbu kao u Zakonu o krivičnom postupku gdje je data definicija proširenja.

U ZKP-u iz 2008. imamo definirano sve što je potrebno za rješenje o provođenju istrage, ali o proširenju istrage nema ni spomena. Da je sve ovo istina vidljivo je i iz prijedloga Ministarstva pravosuđa gdje ministarstvo kaže da u članku 217. iza čl. 2. treba dodati i treći potpuno isto članak kao u zakonu iz 1997.



‘Ne znam bi li se ovakva tragična situacija smjela dogoditi’

Nema spora da u tekstu zakona mi institut proširenja istrage nemamo. To znači da su Mittermayer i Devčić u pravu kad kažu da je moglo biti doneseno samo ovakvo rješenje. To je tako. A bi li se takva tragična situacija smjela dogoditi…’, komentirao je Miljević u emisiji Novi dan na televiziji N1.

Na pitanje kako to da dosad nijedan sudac nije donio ovakvu odluku, Miljević spominje tragične promjene’.

‘Ne tjerajte da kažem još neke tragičnije stvari. Ovo što ste vi kazali je obrazloženje žalbe USKOK-a. Govore ovo isto što i vi. ‘Ovakva je praksa bila’, tako USKOK kaže, da se donesu rješenja o proširenju istrage i da dosad nijedan sudac nije donio ovakvo rješenje. Ali ako ste gledali neke razgovore o ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama ZKP-a, koje su se odvijale u veljači, onda ste vidjeli da je na ovu zakonsku rupu nas nekoliko ukazivalo. Opasno je tumačiti zakonska rješenja kroz postojeću praksu.

‘Tragične promjene mogu dovesti do još goreg stanja’

Čini mi se da dugi niz godina nitko nije ni uočio da nemamo instituta proširenja niti dopune istrage nego eventualno nešto o produljenju istrage, a to je čl. 229. ZKP-a. Tu se predlažu neke tragične promjene koje mogu dovesti do još goreg stanja.

Slažem se s USKOK-om da se ne radi o pitanju sadržaja nego forme’, kazao je Miljević.

Odvjetnik je prognozirao što će se dalje događati, odgovorivši na pitanje tko će odlučivati o žalbi USKOK-a te što će se dogoditi s istragom.

‘Bit će zanimljivo’

‘Protiv rješenja suca istrage postoji žalba. To se pretpostavlja kad je rješenje suca istrage prvo, a ne drugo kao što je ovdje slučaj. Oni su to svoje pravo iskoristili i sada će sukladno članku 494. o žalbi odlučivati sud u sjednici vijeća. Nema dvojbe da će se to odvijati u hitnom postupku. Mogu kazati kako očekujem da će Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu u žurnom postupku rješavati žalbu u idućih sedam do 10 dana, ali ja vas upućujem da će zanimljivo biti nakon toga’, kazao je Miljević.

‘Kad sam vam rekao da mi imamo svojevrsni treći stupanj u odlučivanju što je čudno… Jer kad se pobija rješenje u pravilu nema žalbe na to rješenje jer se predmet ne rješava suštinski nego se upućuje onoga tko ga je donio da ga sastavi sukladno zakonskim rješenjima. Vijeće ima različite mogućnosti. Ako potvrdi rješenje suca istrage tada je takva odluka suca istrage pravomoćna, a ako ukine tada sve stvari idu u ponovljeni ciklus. Zato očekujem da će biti zanimljivo’, dodao je.

Sve bi moglo završiti na Ustavnom sudu

Miljević kaže da nije nemoguće da cijeli slušaj završi na Ustavnom sudu.

‘Ja vas sada upućujem – vratite se 17 godina unazad i vratit ćemo se u prosinac 2000. na aferu Grupo i u veljači 2011. odbijanje zahtjeva za provođenje istrage od stane istražnog suca povodom žalbe. Odluka Izvanraspravnog vijeća, kojom se žalba odbija, imamo konačno rješenje predmeta. Tako da ne isključujem mogućnost da to završi na Ustavnom sudu’, zaključio je Miljević.