ODVJETNIK MAJKE MALOG CESAREA TVRDI DA ODLUKA SUDA NIJE KONAČNA: ‘To nije ovrha na automobilu već na živom biću’

Splitski odvjetnik Mišo Živaljić, koji zastupa Splićanku Ninu Kuluz u njezinoj borbi za sina Cesarea, u srijedu je od zagrebačkog Županijskog suda primio rješenje kojim se potvrđuje ranija odluka da se ide u ovrhu djeteta, no odvjetnik ponavlja da ta odluka nije konačna.

Rješenje zagrebačkog Županijskog suda doneseno je nakon što je odvjetnik Nine Kuluz podnio zahtjev da se odgodi ovrha zakazana za 27. lipnja ove godine.

Živaljić je u razgovoru za Hinu objasnio da je splitski Općinski sud prvotno odbio njihov zahtjev za odgodom ovrhe te se on u zakonskom roku od osam dana na to žalio. Podsjetio je da je i njegov kolega koji je prethodno zastupao Ninu Kuluz još u travnju podnio zahtjev da se ovrha odgodi pa je splitski sud odlučivao o ta dva zahtjeva za odgodom ovrhe.

U tom predmetu su podnesena ukupno tri različita zahtjeva da se ovrha odgodi. Prvi zahtjev, koji je podnesen u travnju, podnio je odvjetnik koji je prethodno zastupao Ninu Kuluz, potom je drugi zahtjev podnio Živaljić i to samo nekoliko dana prije provođenja ovrhe, dok je treći zahtjev za odgodom ovrhe podnio na dan ovrhe.

“Sud je na dan ovrhe odlučio o prethodna dva zahtjeva, ne o zadnjem, pa je taj zadnji zahtjev ostao ‘visiti u zraku’ jer do danas nitko o njemu nije odlučio. U zadnjem zahtjevu smo priložili određene liječničke nalaze za dijete. Mislimo da je ovo samo nekakvo djelomično rješenje i stav suda da ovrhu treba provesti. Tu se stvari mogu mijenjati. Pitanje je i kako će se ovrha provesti. Općinski sud u Splitu je u međuvremenu zakazao ročište radi izmjene odluke iz 2012. godine kojom je naloženo da se dijete vrati u Italiju. To nam je ročište zakazano za 25. kolovoza. Zbog toga ova odluka koju smo danas dobili nije nikakva finalna odluka”, kazao je Živaljić.

Dodao je da pretpostavlja kako Općinski sud treba pričekati i vidjeti što će biti sa sadržajem njihova zahtjeva u drugom postupku i da ne ide u provođenje ovrhe te time i zaključivanjem predmeta jer bi to jako povrijedilo prava djeteta. Otkrio je kako je gotovo sigurno da će dječak do 25. kolovoza ostati u Splitu s majkom i to iz više razloga. Jedan od njih su godišnji odmori za vrijeme kojih sud ne radi pa nema rasprava, a s obzirom na to da se radi o delikatnom pitanju ne može se preko noći odlučivati da dijete ide u Italiju.

“Sada smo već u situaciji da možemo govoriti da ćemo prije imati ročište 25. kolovoza. Nakon toga započinje školska godina. Dječak kreće u drugi razred. Iskreno se nadam da ga nitko neće odvesti u Italiju prije nego što krene u drugi razred. Što će se u međuvremenu sve dogoditi spada u sferu ne prava nego gatanja. Isto tako nismo znali da će Županijski sud u Zagrebu dobiti predmet i to rješavati kao i mnoge druge stvari. Nismo znali ni što piše u toj odluci. Ovo svakako nije definitivno rješenje. Nama je najvažnije što radi sud u drugom postupku. Istoga dana, 25. kolovoza, imamo ročište i u Centru za socijalnu skrb gdje smo zatražili stručno mišljenje i pokretanje postupka koji se tiče toga s kim će dijete živjeti, a mijenjamo odluku i u Italiji, odnosno sve odluke koje postoje”, objasnio je Živaljić.

“To nije ovrha na automobilu već na živom biću”, zaključio je Živaljić dodavši da bi bilo najpravednije da dječak ostane s majkom, a da ga otac može viđati kada želi.

Nina Kuluz i Alessandro Avenati pravomoćnom odlukom talijanskog suda imaju zajedničko skrbništvo nad dječakom koji bi trebao živjeti u Italiji, a majka ga ima pravo viđati svaki dan. Nina je prije pet godina s dječakom pobjegla iz Italije skrivajući se u Bosni i Hercegovini. Prije nešto manje od godinu dana se vratila u Split, a dječakov otac je dva puta pokušao sina vratiti u Italiju. U lipnju je pred njezinom kućom bio organiziran veliki prosvjed u kojem se tražila odgoda ovrhe nad djetetom, a ovrha je odgođena jer sud nije dječakovu ocu osigurao prevoditelja.