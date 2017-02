ODVJETNIK ANTO NOBILO: ‘Otvaranja arhiva trebaju se bojati desničari i vrh Katoličke crkve’

Odvjetnik Anto Nobilo danas je komentirao otvaranje Državnog arhiva, rekavši kako se time ništa dramatično neće dogoditi, ali da se istog ipak trebaju bojati biskupi i desničari.

‘Arhivi su uvijek dobri za rekonstrukciju prošlosti, ako se netko njima ozbiljno bavi. Naravno da će to pomoći da se povijest bolje i točnije utvrdi. Ja se ne bih bazirao na populističke izjave političara, jer se ništa dramatično neće dogoditi, jer imamo zakon koji je omogućio da se arhiv sigurnosnih službi preseli u Državni arhiv i svima koji su zainteresirani dao mogućnost uvida u njih. Svaki onaj koji se htio suočiti s prošlošću, mogao je ući u taj arhiv, svaki novinar, odvjetnik, publicist, povjesničar. Ništa se dramatično neće dogoditi, osim što političari pokušavaju dobiti dodatne bodove’, rekao je Nobilo za N1 te naveo kako je ključno znati što bi Most htio, jer to bi bilo na način da se otvore osobni dosjei.

Otvaranje arhiva štetit će desničarima i biskupima

‘Ako se granica od 70 godina od otvaranja dosjea ili 100 godina od rođenja osobe prođe, imat ćemo interesantnu situaciju, koja će štetiti desno orijentiranim političarima ili čak i vrhovima Katoličke crkve, jer je nedvojbeno služba državne sigurnosti kontinuirano imala svoje agente u samom vrhu, koji su bili biskupi, pa i pokoji kardinal. To bi moglo uzburkati duhove, ali što će to pomoći – nisam siguran’, kazao je Nobilo.

Odvjetnik je naveo i kako su početkom devedesetih članovi HDZ-a uzimali dokumente.



‘Ja nemam podatke koliko ih ima, jer nisam na taj način istraživao Arhiv, ja sam istraživao ono što mi je bilo potrebno u mojim obranama u kaznenim predmetima. Dio dosjea je nestao, mimo izjave svjedoka nakon preuzimanja vlasti, dio HDZ-a je svoje dosjee pokupio i oni više nisu u posjedu niti državne sigurnosti niti Državnog arhiva. Bilo je tu u prvom naletu dosta pokušaja uzimanja dosjea, uzimanja pojednih dokumenata, tako da su ti arhivi na neki način i očerupani, ali mislim da je većina arhive uredno sačuvana’, rekao je.

Tvrdi da se tragovi mogu jednostavno rekonstruirati.

Političari su se trudili sakriti tragove

‘Političari poberu svoj dosje i misle da su sakrili sve tragove, međutim, tragova ima u drugim dosjeima i vrlo se jednostavno mogu rekonstruirati. U globalnom smislu, pročišćavali su se arhivi u ovih 25 godina.’

Nobilo strahuje da će velik dio dokumenata nestati jer sustav kontrole ne postoji, a papire je lako ukrasti.

‘Tu ima jedan veliki problem, rad u Državnom arhivu je na takav način da tamo nema apsolutne straže i kontrole, ako pustite ljudima, građanima, koji ne predstavljaju povjesničare, institucionalne istraživače, novinare, ako pustite svakom građaninu da uđe, može doći do otuđenja pojedinih dijelova dosjea, to se neće moći spriječiti, jer sustav kontrole u Arhivu nije takav da bi to mogao spriječiti. Po meni ne treba ništa čuvati, ali ako pustite da novinari, povjesničari i istraživači mogu ući u arhive, oni će tako biti dostupni javnosti. Mnogi se razočaraju u arhive, jer ne znaju čitati ono što je u njima. Mora se poznavati sustav, kako je funkcionirala država u vrijeme socijalizma, morate imati ozbiljno znanje da bi mogli imati korist od takvih arhiva. Jedino ako mislite da ćete senzacionalistički pronaći neki dokument, to nisu motivi koji bi bili valjani. Ja bih otvorio arhive svima koji imaju interes, ukinuo bih potrebu za suglasnosti SDP-a, ali ograničio bih na određene pripadnike društva, novinare, publiciste, istraživače, povjesničare’, zaključio je Nobilo.