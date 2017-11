ODVJETNIK ANTE TODORIĆA: ‘DORH-ov spis od 47.600 stranica se trenutačno kopira, istraga može trajati i do dvije godine’

U rješenju o provođenju istrage protiv Ivice Todorića i ostalih osumnjičenih u slučaju Agrokor, koje je danas postalo pravomoćno, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu predlaže 63 svjedoka, rekao je Fran Olujić,, odvjetnik Ante Todorića, a vjeruje da će se popis svjedoka i proširiti.

“U rješenju o provođenju istrage Županijskog državnog odvjetništva, koje je danas postalo pravomoćno, navode se imena 63 svjedoka. Za očekivati je, s obzirom na najavu ovog kaznenog postupka, da će se taj popis svjedoka i širiti”, izjavio je Olujić za Dnevnik Nove TV.

Istaknuo je kako obrane osumnjičenih još nisu vidjele oko 47.600 stranica “debeo” spis Državnog odvjetništva kako bi znale što se točno njihovim branjenicima stavlja na teret, ali su naručile njegovo kopiranje.

“Ne, mi još uvijek spis nismo dobili. Naime, sve do sada spis se najprije nalazio kod Državnog odvjetništva, zatim kod suca istrage koji je odlučivao o žalbama obrane protiv rješenja i mi smo tek sada u poziciji da možemo cijeli spis pregledati i naručiti njegovo kopiranje, što smo i učinili”, kazao je Olujić.

Upitan ima li informacije što bi moglo stajati u tom spisu, temeljem kojih vještačenja se sastoji, odgovorio je kako se iz rješenja o provođenju istrage vidi da je osnova bilo izvješće revizorske kuće PriceWaterHouseCoopers (PwC) o obavljenim revizijama u Agrokoru.

“Iz samog rješenja o provođenju istrage vidi se da je osnova bilo izvješće PWC-a, odnosno ono što je je izvanredna uprava Agrokora prezentirala kao izvješće PwC-a. Mi izvješće PwC-a kao takvo zasad ni nemamo, vidjet ćemo da li se ono nalazi u spisu”, rekao je.

Iako ističe kako je o tome u ovom trenutku teško nagađati, Olujić vjeruje da se s obzirom na narav kaznenog postupka i najave koje dolaze iz Državnog odvjetništva može očekivati i proširenje istrage, što bi cijeli istražni postupak moglo produljiti i do dvije godine.

“Zakon je ovdje dosta jasan. U ovakvim predmetima istraga može trajati ukupno 18 mjeseci, dakle godinu i pol dana. Nakon toga do eventualnog podizanja optužnice može proći još dva mjeseca, nakon toga, ukoliko uopće dođe do podizanja optužnice, obrane imaju pravo odgovora na optužnicu, sastaje se optužno vijeće koje optužnicu mora potvrditi. U ovakvom predmetu to može trajati i dvije godine”, kazao je Olujić.