ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SDP-a: ‘Prihvatili smo Lalovčevu zamolbu, povlači se iz političkog i javnog života’

Predsjedništvo SDP-a odlučilo je u četvrtak da će idućeg tjedna uputiti u saborsku proceduru interpelaciju o radu Vlade vezano uz povrat Ine u hrvatsko vlasništvo te da će, zbog plagiranja, zatražiti smjenu ministra obrazovanja Pave Barišića.

Definitivno smo protiv privatizacije HEP-a, rekao je novinarima član predsjedništva Rajko Ostojić u pauzi sjednice na kojoj se u nastavku raspravlja o sudjelovanju SDP-ova gradonačelnika Kutine Andrije Rudića na otkrivanju ploče poginulom HOS-ovcu na kojoj se nalazi ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’.

“Naš stav je jasan da se svakoj žrtvi i branitelju treba duboko pokloniti, ali fašistički pizdrav ‘za dom spreman’ treba apsolutno osuditi. Rasprava o tom još traje”, rekao je Ostojić.

Dodao je i da je dosad zaključeno da je Predsjedništvo protiv privatizacije HEP-a, kao i Hrvatskih voda; te da postoji visoka vjerojatnost za potencijalni sukob interesa potpredsjednice Vlade Martine Dalić i njezina supruga, zaposlenog u Upravi Ine.



Barišićev plagijat

Vezano uz slučaja ministra obrazovanja Pave Barišića, zaključeno je kako “nema gorega od krađe intelektualnog vlasnišva i plagijata”.

“Intelektalna zajednica to osuđuje i mi to osuđujemo i tražimo opoziv aktualnog ministra znanosti te očekujemo da premijer Plenković to prihvati”, izjavio je Ostojić novinarima.

“Vlada se o tome mora očitovati u roku 30 dana, ostaje li Barišić ili ide van iz Vlade”, istaknuo je.

Lalovac se povlači iz javnog političkog života

Predsjedništva je prihvatilo zamolbu svoga člana Boris Lalovac da se povuče iz javnog političkog života do razrješenja njegove situacije vezano uz kaznenu prijavu koju je supruga podnijela protiv njega za obiteljsko nasilje.

“Lalovčevu zamolbu smo jednoglasno prihvatili i nećemo je više komentirati. Naravno da se SDP uvijek borio i borit će se protiv diskriminacije, protiv nasilja i za prava žena”, dodao je Ostojić.

Na pitanje što znači isključivanje Lalovca iz dnevnog političkog života i hoće li on nastaviti rad u Saboru, odgovorio je da se s tim treba pričekati još nekoliko dana.

“Svi se možemo zamislii u takvoj situaciji, njegovu zamolbu smo prihvatili, znate kakav je kolega Lalovac, bio je vrstan ministar i topao je čovjek. Naravno, kada sve stvari prođu, naći će se načina da se vrati u javni politički život”, rekao je Ostojić.

Neće biti otpuštanja u stranci

Upitan o zamrzavanju zastupničkog mandata Zorana Milanovića u Saboru, odgovorio je da će predsjednik stranke to rješiti s Milanovićem.

“Znate naš stav, svatko mora raditi svoj posao”, rekao je.

Vezano uz stanje u stranci, poručio je da je ono stabilno i neće biti otpuštanja. Nema ništa ni protiv sindikalnog organiziranja u stranci, o čemu će, kaže, biti riječi i na današnjij sjednici Predsjedništva kao i o položaju međunarodnog tajnika.