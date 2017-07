ODREKLA SE PLAĆE OD 10 TISUĆA KUNA I S OBITELJI ODSELILA U IRSKU: ‘Prijetio mi je jedan moćni lički političar, urlao je na mene…’

Uspješna ravnateljica Javne ustanove Pećinski park Grabovača u Perušiću odlučila je napustiti svoj dobro plaćeni posao i s obitelji otići u Irsku. Razlog su prijetnje koje je dobila od svoje bivše stranke – HDZ-a.

Katarina Milković (40) uspješna je ravnateljica Javne ustanove Pećinski park Grabovača u Perušiću koja je odlučila napustiti posao koji voli i plaću od 10 tisuća kuna te otići u irsku neizvjesnost. Na put će 2. kolovoza do kada joj traje otkazni rok. Otkaz je sama dala, a na to su je natjerale prijetnje jednog moćnog ličkog političara.

Sa 18 godina se učlanila u HDZ

Katarina se sa 18 godina učlanila u HDZ i u toj stranci je bila pune 22 godine, 12 godina odradila je kao novinarka na Radio Gospiću i dopisnica Novog lista, posljednjih sedam kao ravnateljica Parka, a jedan mandat predstavljala je stranku u Županijskoj skupštini. Iza sebe ta diplomirana ekonomistica ostavlja i sjajne poslovne rezultate.

Preuzela je Ustanovu u kojoj nije bilo ničega osim špilja kojim je upravljao, ceste do ulaza i jedne info kućice. Danas su tamo dvije poučne staze, Park je član Asocijacije parkova Dinarida zbog čega je Perušić ugostio 100 ravnatelja parkova prirode i nacionalnih parkova od Slovenije do Albanije. Promocija Perušića i Like je u brojkama neiskaziva, a Katarinin angažman se vidi i po povećanju broja posjetitelja koji je s 800 2009. godine skočio na lanjskih 8000.



‘Nisam im htjela dopustiti da ulaze u moju privatnost’

No, sve je pokvario poziv jednog političara tijekom sportsko-humanitarne manifestacije Lika Cave Trekk koju je organizirala.

“Među sponzorima je bio i lički pivar Karlo Starčević, moja kobna pogreška. Uslijedio je taj poziv gdje sam na vrlo grub način prozvana, a ta mi je osoba prigovorila i zbog nekoliko mojih lajkova na objave osoba na Facebooku koji ne razmišljaju kao HDZ. To je bila dernjava, pitanja kao znam li ja na koji sam način došla na ovu poziciju. Ja sam rekla da sam pozvana i da nisam nikoga molila i pitala slušam li ja to ucjene. Shvatila sam poruku. Svojim radom nikad nikome nisam napravila štetu, dapače, izuzetno mnogo truda uložila sam u promociju Like i ličkih proizvoda. Jednostavno više nisam htjela dopustiti HDZ-u da ulazi u moju privatnost”, priča Katarina Milković ne želeći ni potvrditi ni demantirati da je riječ o Darku Milinoviću.

Ona je ove godine istupila iz HDZ-a i priklonila se nezavisnoj listi “Bura promjena” koja je u Lici HDZ-u bila glavna alternativa i tada ju je HDZ počeo ignorirati. “Osjetila sam da više nema smisla raditi u okruženju koje te ne doživljava te da je vrijeme da kreneš dalje, tamo gdje će te netko cijeniti samo na temelju tvojeg rada, a ne po političkoj opciji kojoj pripadaš, vjeroispovijesti ili nečem trećem. Dok sam bila uz politiku i kimala glavom sve je bilo ok, ali kada kažeš ne, ili ukažeš da nešto nije dobro, postaješ neprijatelj i povratka nema. Meni sa 40 godina to je postalo opterećenje i ostanak jednostavno više nije opcija”, priča za Jutarnji list Katarina koja u Irsku ide tražiti posao, dok je za supruga već pronašla nekoliko opcija. Njezino dvoje djece ostat će kod djeda i bake do iduće godine kada će i oni otići za roditeljima.