ODLUČNO ‘NE’ NASILJU, IZRABLJIVANJU I DISKRIMINACIJI: Više od tisuću ljudi na Noćnom maršu za Dan žena

I ove godine, više od tisuću Zagrepčanki i Zagrepčana ujedinjeno marširaju protiv diskriminacije i nasilja nad ženama, te za Međunarodni dan žena jasno poručuju na nepokolebljivi otpor prema svima koji se trude dokinuti dosad izborena prava žena. Na prosvjedu su predstavnici oporbe, ali ne predstavnici vladajuće koalicije.

“Znamo da građani i građanke Hrvatske ne žele živjeti u klerikalnom društvu u kojemu se odluke o našim životima donose na oltarima. Zato vas sve pozivamo da kažemo glasno ne ‘obiteljašima’ i ‘životarima’, njihovim hodovima za tzv. život, njihovim molitvama pred bolnicama, morbidnim kampanjama kojima kao i uvijek vrijeđaju, manipuliraju i lažu. Recimo ne isto takvoj vladi na čelu s licemjernim premijerom, ne njezinim pokušajima zabrane prava na izbor,” rekla je okupljenima na Zrinjevcu Jelena Tešija iz udruge fAKTIV, organizatora Noćnog marša.

U ime okupljenih zatražila je ostavku ministra vanjskih poslova Davora Ive Stiera i njegova savjetniak Ladislava Ilčića te poručila kako ne pristaju na ograničavanje seksualnih i reproduktivnim prava žena, koja se nalaze na udaru neokonzervativnih snaga u društvu.

I europski demokršćanoi se zgražaju nad našima

Organizatorice marša su istaknule kako im je cilj braniti ugrožena prava žena te se boriti za sustav i društvo u kojemu imaju pravo na izbor ali i sve materijalne uvjete za donošenje odluka u vlastitim životima.

“U ovom trenutku političke elite i Katolička crkva pretvaraju društvo u kojem živimo u neprijateljsko za sve one koji odudaraju od njihove vizije ispravnih Hrvatica i Hrvata. Oni ne biraju sredstva. Premijer i Vlada lažu, uvaljuju nam najkonzervativnije politike nad kojima se zgraža čak i europska demokršćanska parlamentarna većina. To nisu ni politike, to su fašističke metode koje žene pokušavaju svesti na obezvrijeđene ropkinje bez prava glasa, na proizvođačice obespravljene radne snage i topovskog mesa”, kazala je Sanja Kovačević iz fAktiva.

odala je kako u borbi za ženska prava slijede svoje prethodnice – borkinje koje su se izborile za siguran i legalan pobačaj. “Pozivam sve da se pridružimo uvijek prisutnom i rastućem globalnom ženskom otporu i glasno viknimo: E, nećete! No pasaran”, rekla je Kovačević.

U Noćnom maršu na Međunarodni dan žena sudjelovali su i predsjednik SDP-a Davor Bernardić, bivši predsjednik Republike Ivo Josipović, predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak te kandidatkinje za zagrebačku gradonačelnicu Anka Mrak Taritaš i Sandra Švaljek.

Marš je započeo na Trgu žrtava fašizma uz skandiranje “U boj, u boj, za jajnik svoj”, građani su nosili brojne transparente uz glavna poruku transparenta na čelu kolone “Sad je vrijeme otpora”.I u Splitu je večeras, u organizaciji Udruge Domine, održan jednosatni marš pod motom “Žene Splita za sve žene svita”. Sudionici su glasno poručili “ne” smanjivanju i dokidanju prava žena. Nekoliko stotina žena i muškaraca su među ostalim upozorili na izloženost žena ekonomskom i seksualnom nasilju, diskriminaciji, uskraćivanju prava.