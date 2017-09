ODGOVOR SPLIĆANINA HDZ-OVCU: ‘Vi živite u Hrvatskoj u kojoj imate dobru plaću i beneficije, a ja u Hrvatskoj u kojoj kupujem knjige djetetu na kredit’

Objava Splićanina Marija Vujevića koji je najavio svoj odlazak iz Hrvatske jer, kako je napisao ‘želi da se njegovo dijete budi daleko od ustaša i zločinaca koji sanjaju novi Jasenovac i Staru Gradišku’, izazvala je buru reakcija.

Njegovu je objavu kometirao i savjetnik splitskog gradonačelnika, Krešimir Budiša, koji mu je poručio nek se ‘ne okreće, široko mu polje i njemu i svima koji imaju slično mišljenje’.

Savjetnik splitskog gradonačelnika među ostalim je napisao: “Uzmite život u svoje ruke, radite s ljudima na građenju bolje Hrvatske, a ne širite bolesnu propagandu o Irskoj, Dublinu gdje ljudi žive sa 13 Pakistanaca i rade u McDonaldsu i to smatraju sjajnim životom i još nas svakodnevno bombardiraju s tim. Učite od 7. godine, školujte se, čitajte puno, ne budite hejteri – i bit će vam najljepše u Hrvatskoj – najljepšoj zemlji svita”, a objavu mladog Splićanina koji odlazi u svijet Budiša je nazvao – idiotskom.

Savjetniku gradonačelnika stigle su brojne poruke podrške, dok su mnogi napalil mišljenje mladog nautičara Vujevića koji se ponovno odlučio javno obratiti svima koji čitaju njegove objave.



SPLIĆANIN SE PISMOM OPROSTIO OD HRVATSKE: ‘Želim da se moje dijete budi daleko od ustaša i zločinaca koji sanjaju novi Jasenovac i Staru Gradišku’

‘HDZ-ov napad na mene, hrvatskog siromaha’, naslovio je svoju objavu Vujević koju prenosimo u cijelosti:

‘Vidim da je moj status pogodio u sridu, jer apartčiki i “jastrebovi” HDZ-a vrijeđaju me cijelo jutro po portalima. Ostavimo ovaj put po strani “crne” i “crvene”. Mislite li da se savjetnik splitskog gradonačelnika Budiša obračunavao samo sa mnom, koji sam mali čovjek bez pomoći medija? Varate se, Budiša se obračunavao sa hrvatskom sirotinjom u kompletu, i INDIREKTNO napadom na mene poručio:” mrš svi vi kojima ne odgovara HDZ.” Budišin vokabular u kojem koristi riječi pacijent i idiot govori sve o njegovoj razini kulture. On je sirov i podkapacitiran za svoju funkciju.

Dragi gospodine Budiša, mladi ste i ne znam jeste li bili u ratu. Oba moja brata su časni hrvatski branitelji koji nisu tražili ni ukrali ništa. Moj brat Ivan je postao biljka nakon rata koja pije 20 tableta dnevno. Zašto se razbolio? Da bi me vi politički uhljebi vrijeđali jer govorim istinu? Vi mi pričate o domoljublju sa “visoka” kao da je ovo feudalno društvo, a ja kao da sam vaš kmet. Kao da hdz ima ekskluzivna autorska prava na domoljublje. Iz vašeg posta se vidi da nemate empatiju prema hrvatskoj sirotinji niti vas ona interesira. Poručujete svima da odu. Znači, trebaju ostati takvi kao vi?. Kažete da me nećete zvati. Tko ste vi da bi me zvali ili tjerali odavde? Ja sam Hrvat antifašista, nisam rvat, i to vas jako smeta. Uspoređujete Hrvatsku i Afganistan, pa mogu shvatiti kakav vam je mentalni sklop.

DRAGI GOSPODINE BUDIŠA, ja i vi živimo u paralelnom svemiru i nismo u istoj državi. Vi živite u Hrvatskoj u kojoj imate dobru plaću, benificije, dnevnice, status političke osobe. Ja živim u drugoj Hrvatskoj u kojoj se borim da preživim, platim račune, kupim knjige djetetu na kredit. Ne pričajte nebuloze, vaše laži ni više puta ponovljene neće postati istina. Znam da ovaj post neće biti objavljen na portalima kao vaš post, jer nitko ne stoji iza mene. Ali, ja nisam opljačkao Hrvatski narod nakon domovinskog rata. Tko je to učinio gospodine Budiša? Sigurno to nije napravila ova sirotinja koja bježi od gladi i bijede iz Hrvatske. Oni koji jeftine cipele kupuju na tri rate nisu pljačkali Hrvatsku. Mene mogu i ubiti, ali neće ubiti istinu. S poštovanjem L.M.V.’