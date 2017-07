BANDIĆEVA KOALICIJA U VELIKIM PROBLEMIMA: Branka Lustiga izbacuju iz Skupštine jer ne želi potpisati za promjenu imena Trga maršala Tita

Konstituirajuću sjednicu zagrebačke Gradske skupština koja je trebala početi u ponedjeljak u 10 sati, ministar uprave Lovro Kuščević odgodio je za 13 sati, zbog toga što, kako je rečeno, kvorum još nije ispunjen tako da se ne mogu donositi pravovaljane odluke.

“Kao što znate, ministar Kuščević je danas kao ministar uprave sazvao sjednici za 10 sati. Nažalost, kvorum još nije ispunjen tako da se ne mogu donositi pravovaljane odluke i ministar Kuščević odgađa sjednicu, znači istu, za danas u 13 sati”, izjavila je novinarima glasnogovornica Ministarstva uprave Željka Perić u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

Perić je izašla pred brojne novinare, fotoreportere i snimatelje koji su čekali izjave jer je za danas uoči konstituirajuće sjednice Gradske skupštine bilo najavljeno potpisivanje sporazuma o suradnji stranke Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti i njenih partnera s HDZ-om i Listom grupe birača nositeljce Brune Esih.





U Gradskoj skupštini su se okupili njihovi predstavnici – izabrani gradski zastupnici, a pridružio im se i ministar uprave Lovro Kuščević.

Nakon izjave glasnogovornice Perić, iz prostorije gdje se očekivalo potpisivanje sporazuma o suradnji izašao je i izabrani gradski zastupnik s Liste Brune Esih – Zlatko Hasanbegović. On je na pitanje Hine imaju li 26 potrebnih potpisa za promjenu imena Trga maršala Tita, a što je uvjet Liste Brune Esih za potpisivanje sporazuma, izjavio da “mora biti”.

Ako Bandić do 13 sati ne osigura potpise, ostaje samo još jedan pokušaj konstituiranja, a ako ni tada do istoga ne dođe – slijede novi izbori.

Propada li drugi pokusaj konstituiranja Skupstine zakazane za 10h?Jos nema potpisanog sporazuma,nedostaju potpisi za skidanje Tita? #N1info pic.twitter.com/n6UxTjS1kE — Antonio Zavada (@azavada) July 10, 2017

24sata neslužbeno doznaje kako je problem u skupljanju 26 potpisa za preimenovanje Trga maršala Tita što je bio preduvjet za potpisavanje sporazuma. Navodno Bandićev zastupnik Branko Lustig ne želi potpisati tu odluku. Njegov glas je presudan jer bez njega nema ni većine. Kako bi ipak ostvario svoj naum i skupio većinu, Bandić će Lustiga izbaciti iz Skupštine, odnosno stavit će mandat u mirovanje, i zamijeniti novim zastupnikom sa svoje liste koji će dati potpis za preimenovanje Trga. Pojavila se glasina i da Bandić vrbuje zastupnika HNS-a Tomislava Stojaka jer su HNS i HDZ zajedno s Milanom Bandićem u koaliciji na nacionalnoj razini, ali HNS-ovci to opovrgavaju.

Kosor: Dokaz da nema sreće u koaliciji Bandića i Zlatka

Odgodu konstituirajuće sjednice zagrebačke Gradske skupštine s 10 na 13 sati zbog nedostatka kvoruma, predsjednik HSLS-a Darinko Kosor komentirao je u ponedjeljak kao dokaz da nema sreće u koaliciji Milana Bandića i Zlatka Hasanbegovića, dok je predsjednik Foruma mladih zagrebačkog SDP-a i zastupnik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić ocijenio to neprihvatljivim te najavio da SDP neće podržati predsjednika Skupštine koji će biti predložen.

Konstituirajuću sjednicu zagrebačke Gradske skupštine koja je trebala početi u ponedjeljak u 10 sati, ministar uprave Lovro Kuščević odgodio je za 13 sati, zbog toga što, kako je rečeno, kvorum još nije ispunjen tako da se ne mogu donositi pravovaljene odluke.

Uoči konstituirajuće sjednice Gradske skupštine bilo je najavljeno potpisivanje sporazuma o suradnji stranke Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti i njezinih partnera, s HDZ-om i Listom grupe birača nositeljce Brune Esih, zbog čega je sjednica i kasnila oko 30 minuta kada je najavljena njezina odgoda.

Kosor: Koalicija Bandić i Hasanbegović je drveno željezo

“Mislim da i prošla sjednica i ova odgoda danas ujutro govori da nema sreće u koaliciji Milana Bandića i Zlatka Hasanbegovića. Možda u 13 sati i dođe do formalne većine, samo je pitanje koliko će ona trajati. To je drveno željezo, to su potpuno dijametralni politički stavovi. Nemoguće je imati većinu. Ona tehnički može biti postignuta za par sati, ali to je na štetu svih građana grada Zagreba”, komentirao je predsjednik HSLS-a Darinko Kosor nakon odgode sjednice.

Upitan kako će HSLS glasati po pitanju promjene naziva Trga maršala Tita, rekao je da se o tome danas ne glasa, već o većini, izboru predsjednika Skupštine i potpredsjednika. “Na predsjedniku Skupštine će se manifestirati tko je većina, a tko oporba. Ako bude većina, ona može biti samo Milan Bandić, Zlatko Hasanbegović i HDZ, ako ne, bit će novi izbori”, dodao je.

Kada na dnevni red dođe glasanje o promjeni imena Trga maršala Tita, kazao je da će HSLS glasati kako su glasali 1996., kada je bivši predsjednik te stranke Dražen Budiša glasao za promjenu imena, no prvo će, kaže, pričekati ima li za tu odluku 26 ruku.

“Ako većina ima 26 ruku, onda će i tri naše ruke biti za, ako nemaju te ruke, nećemo u tome sudjelovati i napustit ćemo dvoranu. Sigurno nećemo biti potpora za tu promjenu većini u skupštini”, poručio je Kosor.

Mišić: Ova interesno-trgovinska koalicija je apsolutno neprihvatljiva

Predsjednik Foruma mladih zagrebačkog SDP-a i zastupnik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić kazao je da je za gradski SDP odgoda sjednice apsolutno neprihvatljiva.

“Sjednica je sazvana tri dana ranije, pola sata je 25 zastupnika manjine čekalo, a oni i dalje pregovaraju. Ova interesno-trgovinska koalicija za nas je apsolutno neprihvatljiva. Nećemo podržati predsjednika skupštine kojeg će predložiti”, poručio je.

Kao još više neprihvatljivim ocijenio je, kako je rekao, nepoštovanje prema izabranima zastupnicima i iz redova SDP-a, HSLS-a, Sandre Švaljek, Zagreb je naš. “Građani sigurno nisu birali. Nisu birali to da živimo u neizvjesnosti dok pate građani”, dodao je.

Tomašević: Rade se veliki ustupci ekstremnoj desnici

Gradski zastupnik, član platforme Zagreb je naš Tomislav Tomašević kazao je da se događa ono na što su cijelo vrijeme upozoravali – rade se veliki ustupci ekstremnoj desnici u Skupštini, oni se time hrane i jačaju i na tome neće stati.

“Možemo samo pretpostaviti da je upravo to sada predmet zašto je sjednica odgođena jer se traže novi ustupci i dalje se ucjenjuje”, dodao je. Kazao je da će za razliku od drugih ostati vjerodostojni te će glasati protiv takve većine.

Podsjetio je na predizborna obećanja i Milana Bandića i Brune Esih koja je, naveo je, rekla da niti pod koju cijenu neće koalirati s gradonačelnikom zbog klijentelizma i korupcije, dok je Bandić, naveo je, tvrdio da će se o promjeni imena trga odlučivati na referendumu. “I jedno i drugo sada su spremni prekršiti svoja predizborna obećanja, prošlo je tek mjesec dana od izbora. To je sramota”, ocijenio je Tomašević.