ODABRAN NOVI ŠEF PNUSKOK-a: Policijski inspektor poznat po rješavanju slučaja smrti sestara Filipović

Policijski inspektor Antonio Gerovac, koji je široj javnosti postao poznat lani nakon što je njegov tim rasvijetlio tragičnu smrt sestara Filipović na autocesti kod Rijeke 2006. godine, te misterioznu krađu novca i zlata iz sjedišta krim-policije u Heinzelovoj ulici, imenovan je, kako neslužbeno doznajemo, načelnikom Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (PNUSKOK).

Upravo PNUSKOK trenutno istražuje poslovanje Agrokora, a u njemu rade najiskusniji istražitelji hrvatske policije. Naši sugovorici iz MUP-a tvrde kako je Gerovac izniman odabir za šefa tog policijskog odjela.

Slučajevi na kojima je radio

U jednom od rijetkih javnih istupa Gerovac, 40-godišnji diplomirani kriminalist specijaliziran za krvne i seksualne delikte, rodom iz Ogulina, u intervjuu za Globus lani je izrazio zadovoljstvo finaliziranjem dva iznimno teška slučaja.

Nakon smrti sestara Filipović nije se punih deset godina znalo tko je skrivio automobilsku nesreću u kojoj su poginule, a Gerovčev tim je filigranski preciznim istraživanjem došao do dokaza koji su ih doveli do vozača Renaulta Clio. Radilo se o 46-godišnjem Robertu Žaje. On je vozeći u suprotnom smjeru skrivio prevrtanje vozila u kojem su bile sestre Filipović.



Gerovčev tim riješio je i slučaj krađe u sjedištu zagrebačke krim-policije u Heinzelovoj ulici zbog čega se trenutno vodi postupak protiv bivšeg načelnika Željka Dolačkog. On je, sumnja se, ukrao novac i zlato iz sefa, te inscenirao provalu.

Gerovac je radio i na rasvjetljavanju ratnih zločina iz 1991. godine u Osijeku, koji su stavljeni na teret Branimiru Glavašu i njegovim tadašnjim bliskim suradnicima. Glavaša se tereti da je zapovijedio ubojstva deset Osječana srpske nacionalnosti. Žrtvama su prije likvidacije na obali Drave ruke bile vezane ljepljivom trakom. Optužen je i za naređivanje mučenja trojice Osječana srpske nacionalnosti i ubojstvo dvojice u garažama tadašnjeg Sekretarijata za narodnu obranu, kojem je Glavaš bio na čelu.

Gerovac je na ovim slučajevima radio kao dio tima tadašnjeg šefa osječke policije Vladimira Fabera koji je finalizirao ‘slučaj Glavaš’ krajem 2005. godine. Upravo je on sudjelovao u ispitivanju Gordane Getoš Magdić koja je bila zapovjednica voda u posebnoj postrojbi za diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek, te je kasnije tvrdila da je njezino priznanje iznuđeno.

Zamijenit će Svjetlanu Harambašić

Prema dostupnim podacima Gerovac je radio i na slučaju Britt Lapthorne, misteriozne smrti mlade Australke u Dubrovniku u jesen 2008. godine, kao i na istrazi ratnog zločina u Gruborima.

Na čelu PNUSKOK-a Gerovac će zamijeniti Svjetlanu Harambašić, koju je na tu funkciju postavio Vlaho Orepić u prosincu prošle godine.