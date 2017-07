OD SUTRA RADOVI U BRANIMIROVOJ: Dijelovi ceste bit će zatvoreni za sav promet

Sutra kreću radovi u Branimirivoj ulici u Zagrebu, zbog čega će dijelovi te ulice biti privremeno zatvoreni.

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika, sjeverni kolnik Ulice kneza Branimira na dijelu od Ulice V. Ravnice do Ulice Divka Budaka, od četvrtka 13. srpnja 2017. godine od 7 sati do ponedjeljka 17. srpnja 2017. godine do 4 sata bit će zatvoren prema dinamici izvođenja radova za sav promet, dok će se promet za odvijati po južnom kolniku dvosmjerno.

Za vrijeme izvođenja predmetnih radova bit će onemogućen izlaz vozila na Ulicu kneza Branimira iz smjera Ulice Ravnice I., Ulice Ravnice II., kao iz Ulice Divka Budaka.

Za vrijeme trajanja radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.



‘Sugrađane upozoravamo na moguće teškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje’, poručili su iz Grada Zagreba.