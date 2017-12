OD OVE ŠKOLSKE GODINE UVODE SE DRUGAČIJA PRAVILA DRŽAVNE MATURE: Učenike očekuju brojne novosti, a ovo su neke od njih

Promjene će zadesiti one koji se odluče pristupiti ispitu iz sociologije, glazbene i likovne kulture te grčkog i latinskog jezika.

Učenici klasičnih gimnazija na sljedećm ispitu državne mature moći će kao obavezni ispit, a umjesto stranog jezika, izabrati ispit iz latinskog ili grčkog jezika. Osim ove novosti očekuje ih i više pitanja nego do sada. Tako će u 120 minuta, koliko imaju na raspolaganju, ove godineimati veći broj pitanja, kako na višoj, tako i na nižoj razini. Na višoj umjesto 60, učenici će morati riješiti 65, a na nižoj umjesto 50, očekuje ih 55 zadataka.

ZA NE POVJEROVATI: Čak 12.000 maturanata nije znalo riješiti banalni zadatak iz matematike

Više pitanja

Ispit latinskog na višoj razini sadržavat će samo zadatke višestrukoga izbora i zadatke kratkoga odgovora kojih će ukupno biti 20. U odnosu na prošlu godinu, u ovom je predmetu promijenjeno bodovanje prve, druge i treće ispitne cjeline, a svi točno riješeni zadaci nosit će po jedan bod. Izmjene se odnose i na ukupan broj bodova koji se može ostvariti na ispitu, pa će pristupnici više razine umjesto dosadašnjih 118 bodova moći ostvariti 65 bodova, dok će umjesto dosadašnjih 95 bodova pristupnici osnovne razine latinskog jezika moći ostvariti 55 bodova, piše Večernji list.



Promjene će zadesiti i one koji se odluče pristupiti ispitu iz sociologije koji od ove godine ima dvije nove vrste zadataka. Zadatci kratkoga i produženoga odgovora te skupina zadataka u kojoj su zadatci vezani uz polazni sadržaj – tekst ili grafički prilog. Za rješavanje testa iz sociologije učenici će dobiti 20 minuta više nego je to do sada bio slučaj, Tako će ispit umjesto 70 moći pisati 90 minuta u kojima će se suočiti sa 60 zadataka.

Likovna i glazbena kultura

Ovogodišnji ispit državne mature donosi novosti i za učenike koji će među izbornim predmetima birati likovni. Tak se ispit sastoji od dvije ispitne cjeline i sadržava ukupno 47 zadataka, a za svoj se ispit učenici moraju pripremati detaljno će na dijelu ispita u kojem se ispituje znanje, pitanja obuhvatiti i likovne primjere koji nisu istaknuti u ispitnome katalogu koje za maturante priprema Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje. Za rješavanje ovog ispita imat će 120 minuta od kojih se 50 minuta odnosi na analizu primjera iz likovne kulture. Tijekom pisanja oba dijela ispita iz likovne umjetnosti dopušteno je upotrebljavati kemijsku olovku plave ili crne boje, ravnalo, trokut, olovku, gumicu, flomastere u boji i šestar.

Izmjene i za ispit iz glazbenog. Broj glazbenih primjera na ovom je ispitu povećan s 40 na 50, dok će na ispitu iz grčkog jezika biti više zadataka kratkog odgovora i deset minuta manje za pisanje testa, odnosno ukupno 90 minuta.