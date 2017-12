OD NOVE GODINE SMANJUJU SE TROŠARINE NA AUTOMOBILE: Evo koliko će pojeftiniti nova, a koliko rabljena vozila

Ministar financija Zdravko Marić nedavno je kazao kako će pojeftinjenje biti osjetno.

Na sjednici Vlade ovog tjedna donijet će se uredba o smanjenju trošarina na nove, ali i rabljene automobile koji se iz EU-a uvoze u Hrvatsku. Nameti na kupnju automobila u Hrvatskoj su, uz skandinavske države, najveći u Europi.

Početkom 2018. godine smanjit će se trošarine (PPMV – posebni porez na motorna vozila) za nova i rabljena vozila, na snagu stupaju promjene zakona o PDV-u prema kojima će poduzetnici moći odbiti 50 posto PDV-a na kupnju automobila te sve povezane troškove vezane uz korištenje automobila. U prosjeku 50 posto pojeftinit će i namet koji se plaća pri prijenosu vlasništva rabljenih automobila, piše Večernji. Dosad je to bio porez na stjecanje, a po novom će se zvati upravna pristojba.

Stari vozni park u Hrvatskoj

Hrvatski je vozni park s prosjekom od 12,5 godina jedan od najstarijih u Europi, a ovime se isti pokušava pomladiti. Vlada će na sjednici donijeti uredbu kojom će se smanjiti trošarine na vozila, a osim novih automobila, ona se odnosi i na rabljena vozila koja se uvoze iz EU-a. Trošarine su namet koji pojedine države Unije uopće nemaju. To je, primjerice, slučaj u Slovačkoj i Češkoj, dok je u Sloveniji i Njemačkoj iznos otprilike simboličan, piše Večernji.



Izrada tablica prema kojima se računaju trošarine još traje stoga je nemoguće dobiti konkretne izračune, no ako je vjerovati ministru financija Zdravku Mariću, pojeftinjenje će biti osjetno. Neslužbeno se doznaje kako će se mijenjati vrijednosni kriterij prema kojemu se trošarine izračunavaju, dok će ekološki kriteriji ostati istovjetni. Neslužbeno kola i informacija da bi trošarine trebale pojeftiniti oko 30 posto, a namjera je da se relativno najviše smanje trošarine za automobile do 150.000 kuna.

Za primjer se može uzeti Škoda Octavia 1,6 TDI, koja sada stoji 149.859 kuna (od čega na trošarinu otpada 7531 kuna, a na PDV 28.466 kuna). Kada bi trošarina doista pojeftinila za oko 30 posto, najprodavaniji novi automobil u Hrvatskoj koštao bi 2259 kuna manje, što znači da bi država umjesto dosadašnjjih 35.997 kuna poreza i trošarina na automobil ubirala 32.747 kuna, što pokazuje da se ne radi baš o nekom velikom pojeftinjenju.

Najskuplji automobili će najviše pojeftiniti

S obzirom na to da se mijenja vrijednosni kriterij, očekuje se da će u apsolutnim iznosima najviše pojeftiniti najskuplji automobili, budući da su oni i dosad imali najveće trošarine. Poduzetnici očekuju ponovno uvođenje mogućnosti odbitka PDV-a pri kupnji automobila i za sve troškove vezane uz njegovo korištenje u iznosu do 50 posto. Uvođenje te mjere bilo je neizvjesno do posljednjeg trenutka jer se čekala dozvola Europske komisije. Kako neslužbeno doznaje Večernji, mjera će se početi primjenjivati od Nove godine.

To znači da će pravne osobe moći odbiti polovicu PDV-a od cijene automobila, ali i polovicu PDV-a od svih stavki koje se odnose na korištenje vozila poput servisa, održavanja, guma, ali i goriva. Prema dosadašnjim propisima za troškove korištenja automobila prema Zakonu o dobiti imali su pravo odbitka i do 70 posto PDV-a, stoga će ušteda u tom segmentu biti manja. No, zbog ovih promjena će pravne osobe značajno profitirati pri kupnju vozila jer će morati platiti samo 50 posto PDV-a.

Na primjer, za VW Golf 1,6 TDI koji stoji 162.860 kuna 50 posto PDV-a iznosi 14.820 kuna. Doda li se tome oko 2500 kuna manje za trošarinu, poduzetnici bi taj Golf mogli kupiti 17.000 kuna jeftinije. Da bi se osiguralo da se odbitak PDV-a koristi za kupnju skupocjenih luksuznih vozila vrijednih nekoliko milijuna kuna, iznos do kojeg pravne osobe mogu odbiti 50 posto PDV-a jest 400.000 kuna.

Upravna pristojba umjesto poreza na stjecanje

Treće porezno rasterećenje predstavlja uvođenje upravne pristojbe pri prijepisu rabljenog automobila umjesto poreza na stjecanje koji je dosad iznosio pet posto od vrijednosti vozila. Namet je to koji se plaća pri kupnji polovnog automobila u Hrvatskoj od privatne osobe, kao i kod unosa rabljenog vozila iz EU-a, ako je ono kupljeno od fizičke osobe ili je kupljeno od pravne osobe, a izdan je račun bez iskazanog PDV-a.

Upravna pristojba prema kriteriju starosti vozila i snazi motora plaćat će se također od Nove godine. Porez na pet godina star VW Golf 1.6 TDI sa 77 kilovata plaćao se u iznosu od pet posto vrijednosti automobila – ako je vrijedio 75.000 kuna, porez je iznosio 3750 kuna. Po novome, za isti će se Golf plaćati upravna pristojba od 30 kuna za svaki kilovat, što bi značilo 2310 kuna. Uštede neće biti značajnije kod novih vozila, no za starija vozila ona će biti i više od 50 posto.