‘NIŠTA SE NIJE PROMIJENILO’: Židovska zajednica opet će bojkotirati komemoraciju u Jasenovcu, a Pupovac ima uvjet

Službena državna komemoracija povodom godišnjice proboja iz ustaškog logora Jasenovac bit će održana 22. travnja, no opet će biti okrnjena.

Prošle godine u Jasenovcu su održane čak tri komemoracije, a tako bi moglo biti i ove godine. Mimo one pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, zasebne komemoracije održali su predstavnici židovskih općina te Savez antifašističkih boraca Hrvatske (SABH) upozorivši time da je, kako rekoše, u Hrvatskoj na djelu relativizacija ustaštva.

Ploča s ustaškim pozdravom nije jedini problem

Novi list piše da će i ove godine Koordinacija židovskih općina u Hrvatskoj bojkotirati skup pod pokroviteljstvom Sabora, a blizu takvoj odluci je i Srpsko narodno vijeće (SNV).

U Kordinaciji židovskih općina smatraju da se od prošle godine stanje nije popravilo te da je i dalje na djelu relativizacija ustaštva.



“Mi niti ovaj put nećemo sudjelovati u državnoj komemoraciji, takvu smo odluku donijeli. Ne samo da se ništa nije promijenilo u odnosu situaciju kakva je bila prije godinu dana, nego neke stvari i dalje eskaliraju. S obzirom da je tako, naša odluka, naravno, ne može biti drukčija nego prošle godine. Komemorirat ćemo u Jasenovcu posebno, a na koji način o tome ćemo javnost na vrijeme obavijestiti”, kazao je za Novi list Ognjen Kraus, predsjednik Koordinacije židovskih općina.

Problem, ali ne jedini, Kraus vidi u spomen-ploči udruge HOS-a postavljenoj u Jasenovcu (u samom mjestu, ne na spomen-području) s natpisom »Za dom spremni«. Kraus ističe da se događaju i neprihvatljivi marševi, a reakcije vlasti na to gotovo i nema.

AFP O HRVATSKOJ: ‘Otkako je desnica preuzela vlast, u zemlji je osnažila nostalgija za pronacističkom prošlošću’

“Očekujem da se ‘Za dom spremni’ ukloni s ploče”

Srspko narodno vijeće ove je godine u nezgodnijem položaju nego lani, kada se nije pridružilo službenoj komemoraciji pod pokroviteljstvom Sabora. Tada Milorad Pupovac, predsjednik SNV-a i potpredsjednik SDSS-a nije , naime, sa svojom strankom bio dio parlamentarne većine, a sada jest. Da bi sada došao u Jasenovac, Pupovac ima jedan uvjet.

“Očekujem da se komemoracija održi u dostojanstvenim okolnostima, a to pretpostavlja da one neće biti uvredljive za žrtve i sjećanje na žrtve. Ploča s natpisom »Za dom spremni« sigurno je uvredljiva za žrtve genocida i holokausta i jest uvredljiva za sjećanje na žrtve. Zato očekujem da se stvore pretpostavke za komemoraciju u kojoj toga neće biti, jer je taj pozdrav zakonski kažnjiv. Očekujem da se »Za dom spremni« ukloni s ploče u Jasenovcu. Naravno, to nije u našoj moći nego onog tko provodi zakon. Na nama je samo da ocijenimo jesu li ispunjeni uvjeti za dostojanstvenu komemoraciju”, kazao je Pupovac.

SABH: Možda ćemo opet imati svoju komemoraciju

No, kako piše Novi list, gotovo je nezamislivo da Vlada Andreja Plenkovića u idućih mjesec dana sa zgrade dječjeg vrtića u Jasenovcu makne sporan natpis s HOS-ove ploče kada to već nije učinila dosad.

Što se antifašista tiče, predsjednik SABH-a Franjo Habulin kaže da još nisu raspravljali o ovogodišnjoj komemoraciji te da će o tome razgovarati na sjednici izvršnog odbora u utorak.

“Svake godine idemo u Jasenovac i sigurno ćemo ići i ovaj put, ali ne mogu još reći hoćemo li sudjelovati u državnoj komemoraciji ili ćemo opet imati svoju”, kazao je Habulin.

