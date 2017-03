LANSIRANA DO SADA NEVIĐENA USLUGA U HRVATSKOJ: ‘Ovo je potpuno novi način kupnje rabljenih automobila’

Da je kupovina preko interneta svjetski trend koji je u velikom uzletu te da i u Hrvatskoj online dućani zauzimaju sve više i više prostora, ne začuđuje više nikoga. I službeni izvještaji Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je u 2016. godini čak 33% ispitanika u Hrvatskoj kupovalo preko interneta.

No međutim, doslovno od jučer, u Hrvatskoj je moguće nešto što smo si donedavno teško mogli zamisliti – kupnja automobila preko interneta i to od detaljnog pregleda dostupnih modela pa sve do dostave na kućni prag.

Ovu svjetsku inovaciju, uz bok gigantu Amazonu, jučer je lansirala hrvatska tvrtka AutoZubak kroz svoj brend Neostar.

Radi se naime o potpuno novom načinu kupnje rabljenih automobila koji bi mogao promijeniti dosadašnje uobičajene obrasce ponašanja kupaca, i to kroz 2 segmenta. Naime, neostar.hr nudi potencijalnim kupcima intuitivne alate za pregled ponude rabljenih automobila i pregled samih automobila do u najsitnije detalje, mogućnost rezervacije odabranog automobila, online plaćanje te online dogovor o dostavi automobila na kućnu adresu. Ovakav način kupnje štedi vrijeme, pa i novac i sigurno će mnogi koji traže kvalitetan rabljeni automobil posegnuti za ovom tehnologijom.

S druge strane, s obzirom da je sigurnost u kvalitetu onoga što kupujemo na internetu jedna od najvažnijih karika u promjeni ponašanja potrošača, AutoZubak Neostar je uveo dvije dodatne inovacije. Kupac uz automobil dobiva i sva osiguranja te dvogodišnje jamstvo i osiguran besplatni servis. To znači da je prodavač prilično siguran u kvalitetu onoga što prodaje.

I ono najljepše – ako vam se ne svidi automobil koji ste odabrali i koji vam je dostavljen na kućni prag možete ga vratiti u roku do 15 dana!

A iako je riječ o tvrtki koja je do sada svoje poslovanje koncentrirala u Hrvatskoj, ambiciozne planove otkrio nam je Dimitrije Trbović, predsjednik Uprave AutoZubaka: „Ova tehnologija koju smo jučer lansirali u Hrvatskoj omogućit će nam širenje poslovanja i izvan naših granica – želimo iskoračiti na cjelokupno Europsko tržište, a to će nam ova naša digitalna transformacija i omogućiti. Kao što danas naručujete u Hrvatskoj knjige iz Njemačke ili maskice za mobitele iz Kine, tako ćete sutra u Francuskoj ili Sloveniji moći naručiti automobil iz Hrvatske“.

Iako je, i kada gledamo u povijest, da spomenemo samo Fausta Vrančića, Ivana Vukića i njegov torpedo ili Josipa Belušića i brzinomjer, jasno da je u Hrvatskoj uvijek postojalo ona posebna žica za izume, veseli činjenica da i danas sve više i ambicioznije zauzimamo mjesto u inovacijama koje nam pripada – od Rimčevih superautomobila, pametnih klupa, pa sve do, od jučer, i kupnje automobila iz naslonjača.