OD DANAS VRIJEDE NOVA PRAVILA U PROMETU: Vozačku možete izgubiti na dvije godine, ali to nije sve…

Od danas u prometu će biti i strože kazne, poglavito za mlade vozače

Od danas 1. siječnja na snazi su nova pravila u prometu, koja će posebno zanimati mlade vozače i one koji će to tek postati. Polaganje vozačkog ispita trebalo bi biti znatno jeftinije, ali će se kršenje prometnih pravila mnogo strože kažnjavati. Polaganje vozačkog ispita do kraja ove godine stajalo je otprilike 7.200 kuna, a nakon toga autoškole same mogu odrediti cijenu. Ona bi mogla biti niža i za više od tisuću kuna.

Kako javlja HRT, nova vozila za osposobljavanje kandidata na tehnički pregled morat će tek nakon dvije godine, a polaznici će moći učiti i na vozilima starima deset godina umjesto dosadašnjih sedam. U nekim autoškolama smatraju da će tako na cestu dolaziti loši vozači. Po novome, instruktori mogu biti zaposleni i na nepuno radno vrijeme.

Strože kazne za mlade vozače

Od danas u prometu će biti i strože kazne, poglavito za mlade vozače. Nakon skupljenih devet kaznenih bodova u dvije godine, vozačka dozvola se poništava i tek nakon dvije godine može se ponovno polagati ispit. Vozačima starijima od 24 godine, policija će vozačku dozvolu poništiti nakon skupljenih 12 kaznenih bodova.



Nova pravila za vlasnike automobila

Izmjenama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila trošarina na rabljene automobile, koja se do sada plaćala u visini pet posto vrijednosti auta, zamijenjena je upravnom pristojbom. Ta će pristojba ovisiti o snazi motora (u kilovatima ili kubičnim centimetrima) i starosti vozila, a procjenjuje se da će u pravilu biti upola manja od dosadašnje trošarine. I prijenos vlasništva prilikom kupnje rabljenih vozila bit će znatno jednostavniji i obavljat će se na jednom mjestu, u tijelu nadležnom za registraciju gdje će se plaćati i upravna pristojba.

Iz Ministarstva financija su najavili i kako bi sredinom siječnja moglo doći i do promjena u oporezivanju prilikom nabave novih automobila. Najavljeno je, naime, donošenje uredbe prema kojoj bi od oporezivanja po vrijednosnom kriteriju u cijelosti izuzeti vozila čija je prodajna cijena s PDV-om niža od 150 tisuća kuna.