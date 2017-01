OD 1. VELJAČE ZET UVODI VELIKU NOVOST: Dolazi nam nova vrsta karte, doznajte koliko će koštati!

Od prvoga veljače ZET će, uz postojeću kartu od 10 kuna i trajanja 90 minuta, uvesti i polusatnu kartu po cijeni od četiri kune.

Gradonačelnik Milan Bandić tvrdi da nije riječ o predizbornom potezu iako su Radio Sljemenu još u petak, u Gradskoj upravi, tvrdili da ne namjeravaju mijenjati sustav naplate.

Cilj je uspostaviti pravedniji sustav kako bi, oni koji se kraće voze, manje i plaćali. Gradonačelnik Bandić za Radio Sljeme ekskluzivno je najavio:

“…da građani mogu izabrati. Oni, koji se kraće voze, do 30 minuta, plate četiri kune, a oni, koji se voze do 90 minuta, plate 10 kuna. Ako budemo vidjeli iz medija da to građani, u pravilu, prihvaćaju, od 1. veljače će to vrijediti. Ako ne prihvate, ostat će po starom, ali ja vjerujem da će prihvatiti jer to ide njima u prilog, posebno ljudima iz središta grada i onima koji dođu u Zagreb, a voze se stanicu, dvije ili tri.”



Samo nekoliko dana ranije, još u petak, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić tvrdila nam je da se ne razmišlja o promjeni sustava naplate:

“Mi smatramo da je to optimalan model za Grad Zagreb i zaista ne vidimo razloga da se uvodi neka karta po stanicama – za jednu stanicu, dvije… tako da smatramo da jednokratna karta od 10 kuna je model za Grad Zagreb prihvatljiv i mi za sada ne vidimo da bismo išta drugo mogli dobiti kad bismo to izmijenili.”