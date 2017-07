OČEKUJTE KAOS NA CESTAMA, KRENUO VAL TURISTA IZ NJEMAČKE: Gužve se već stvaraju, znamo i gdje. Provjerite alternativne pravce

S početkom ovog vikenda počinju ljetni praznici u dijelu Njemačke i Nizozemske, a mnogi su na put krenuli već sinoć. Značajan priljev vozila prema Hrvatskoj očekuje se već danas, posebno na granicama i glavnim cestovnim pravcima.

Trenutno je vrlo je gust promet na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru istoka te je kolona pred graničnim prijelazom Bajakovo duga oko jedan kilometar i čeka se oko sat vremena, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Pojačan promet u smjeru mora

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Tijekom dana očekuje se pojačan promet na cestama u smjeru mora, prilazima turističkim središtima duž obale, u trajektnim lukama i pristaništima, te na pojedinim graničnim prijelazima.

Državnom cestom DC1 u Kninu, do 31. srpnja, vozi se naizmjence, jednim trakom, a zabranjen je promet vozilima čija ukupna masa prelazi 5 tona, zbog radova na mostovima Bulin 1 i Bulin 2. Obilazak za autobuse: Knin-DC33-Vrbnik-ŽC6056-Oklaj-ŽC6055-DC59-Očestovo-DC1, a za teretna vozila: Knin-DC33-Drniš-Tromilja-DC56-Skradin-Bribirske Mostine-DC59 Kistanje-Očestovo-DC1.



Za sav promet zatvorene su ceste DC1 između Gornjeg Stupnika i Svetonedeljske ulice, DC29, na dijelu od Novog Golubovca (raskrižje državnih cesta DC29 i DC35) i DC502 Smilčić-Pridraga.

Zbog radova na izgradnji autoceste u Sloveniji između Ptuja i graničnog prijelaza Gruškovje (Slovenija) na izlasku iz Slovenije dolazi do gužvi i zastoja, osobito tijekom vikenda kada su moguća višesatna čekanja.

Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.

Osim motoriziranih državljana iz zapadnoeuropskih država, mnogi će Hrvati krenuti na ljetni odmor put Jadrana, a prije polaska vrlo je važno znati što nas čeka na putu kako bismo to mogli izbjeći, upozorava HAK.

Tijekom petka, subote, nedjelje, ali i ponedjeljka, najznačajnije gužve se očekuju na sljedećim dionicama:

autoceste A2 Zagreb-Macelj na naplati Zaprešić, A3 Bregana-Lipovac,A4 Zagreb-Goričan na naplati Sveta Helena, A7 Rupa-Rijeka na naplati Rupa;

autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2;

zagrebačka obilaznica (A3) iz smjera čvora Jankomir i Buzin u smjeru naplate Lučko;

Istarski ipsilon (A8 i A9), u smjeru Kaštela i Plovanije;

granični prijelazi sa Slovenijom (Bregana, Macelj, Rupa, Kaštel), Bosnom i Hercegovinom (Metković, Zaton Doli, Klek, Slavonski Brod, Stara Gradiška…), Srbijom (Bajakovo i Tovarnik) i Crnom Gorom (Karasovići);

duž Jadranske magistrale (DC8) u blizini turističkih središta, te na Krčkom mostu;

u lukama Zadar i Split, te na pristaništima za sjeverno i srednjodalmatinske otoke.

‘Ističemo da će u smjeru mora najgušći promet biti u subotu od 4 do 12 sati, a u smjeru unutrašnjosti tijekom subote i nedjelje u popodnevnim satima, pa savjetujemo da se tada ne putuje. Ukoliko se ipak odlučite na putovanje u to vrijeme, prvi je savjet da provjerite kakvo je trenutno stanje u prometu na http://www.hak.hr, na HAK smartphone aplikaciji dostupnoj za sve platforme ili u Informativnom centru HAK-a pozivom na 072 777 777. Više o raznim temama vezanim uz promet, godišnje odmore i putovanja možete čuti na HR2 petkom u 9 sati ujutro u sklopu akcije Sigurno na more uz HAK i HRT.

Kao izbor za putovanje umjesto autocesta mogu se koristiti stari provjereni pravci kroz Liku i Gorski kotar. Najveće i najznačajnije su Lička magistrala (DC1) koja se proteže od graničnog prijelaza Macelj pa kroz Zagreb, Karlovac, Slunj, Plitvička jezera, Korenicu, Gračac, Knin, Sinj pa sve do Splita i stara cesta koja prolazi kroz Gorski kotar (DC3) i proteže se kroz mjesta Karlovac, Severin na Kupi, Vrbovsko, Skrad, Delnice, Gornje Jelenje sve do Rijeke, no tu su još i mnoge druge.

Zabrane za teretna vozila najveće dopuštene mase do 7,5 tona

Tijekom predstojećeg vikenda zabrane su:

subota, 22. srpnja od 4 do 14 sata i

nedjelja, 23. srpnja od 12 do 23 sata.

Zabrana se odnosi na važnije državne ceste: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metković-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC23 (Žuta Lokva-Senj), … pa se na tim cestama očekuje i nešto protočnija vožnja. Zabrane nema na autocestama kao niti na državnoj cesti 1, Ličkoj magistrali. Više o tome može se pročitati na stranici gdje se nalazi Kalendar zabrana za motorna teretna vozila za 2017. godinu.

Savjeti HAK-a

Ponovno nas očekuju visoke temperature, a kako bismo sebi i svojim suputnicima olakšali putovanje važno je:

imati dovoljnu količinu tekućine (najbolje vode ili negaziranih sokova);

odmoriti se i redovito se zaustavljati na za to predviđenim odmorištima;

pravilno regulirati klima uređaj u vozilu;

dobro se informirati;

uživati u odlasku na odmor’, priopćio je HAK.