NOVI POTRES U VLADI, STIER DAO OSTAVKU! ‘Tražio sam od premijera da na čelo ministarstva imenuje novu osobu…’

Ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier danas je izvijestio da je podnio ostavku na svoju dužnost koju će obavljati do izbora novog ministra. Obraćajući se novinarima u sjedištu ministarstva Stier je kazao da je velika čast predstavljati Hrvatsku u svijetu, ali da je važnije ovdje živjeti demokršćansku opciju. Rekao je i da ostaje politički tajnik HDZ-a te da će se posvetiti radu u Saboru.

Davor Ivo Stier obratio se novinarima u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Davor Ivo Stier podnio ostavku, kaže da je već prije tjedan dana zamolio @AndrejPlenkovic da imenuje novog ministra @MVEP_hr #n1info pic.twitter.com/LEqOjHVxWy — Hrvoje Kresic (@hkresic) June 12, 2017

Naglasio je da smatra kako dolazi nova faza u vođenju hrvatske vanjske politike i rekao da je još prije tjedan dana zamolio premijera Andreja Plenkovića da na njegovo mjesto u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova imenuje novu osobu. Ističe da Vlada treba funkcionalnost te ističe važnost očuvanja demokršćanske opcije. Stier smatra da on to može učiniti najbolje kao saborski zastupnik te kao politički tajnik HDZ-a.



‘Prije tjedan dana od premijera sam tražio da u novoj fazi imenuje novu osobu na čelu Ministarstva koja će dobro funkcionirati. Osim stabilnosti, Vladi treba i funkcionalnost. U ovoj novoj političkoj konstelaciji potrebno je jačati demokršćansku opciju, a moja je procjena da to najbolje mogu učiniti kao zastupnik u Hrvatskom saboru i kao politički tajnik HDZ-a. Važnije je vratiti povjerenje ljudi u institucije hrvatske države’, kaže Stier.

Zamolio je premijera da imenuje novog ministra vanjskih i europskih poslova zajedno sa sedam novih ministara koji su prisegnuli na dužnost prošlog tjedna, no Plenković je ipak čekao danas kako ne bi došlo do pogrešnih interpretacija, pojasnio je Davor Ivo Stier.

‘Smatrao sam da je najbolje da premijer još prošlog tjedna to učini, a s obzirom na to da sam se tek u petak vratio iz New Yorka, premijer nije htio da se to dogodi dok sam u inozemstvu kako bi se izbjegle moguće netočne interpretacije, spekulacije da ću uskratiti podršku Andreju, to je netočno. Službeno sam danas podno ostavku kako bih mogao preuzeti dužnost u Saboru i posvetiti se radu kao politički tajnik HDZ-a. Do imenovanja nove osobe i dalje ću obavljati dužnost na čelu ovog ministarstva. Vjerujem da se imenovanje može učiniti u idućih nekoliko tjedana ili još ranije’, rekao je Stier.

Stier se zahvalio svim djelatnicima Ministarstva.

‘Ako bih trebao rezimirati ovo, rekao bih ovako: nova zadaća preda mnom je implementirati ono što sam napisao u eseju Nova hrvatska paradigma i ono što sam obećao na unutarstranačkim izborima u HDZ-u. Vrijeme je da uvedemo jedan član, jedan glas, i to trebaju učiniti sve političke stranke, a ne samo HDZ. HDZ pripada svim našim članovima i oni moraju imati pravo izabrati one ljude u Predsjedništvu koji će donijeti ključne odluke za stranku i za Hrvatsku’, zaključio je Stier.

Stier: Ne odlazim iz @HDZ001 niti uskraćujem podršku @AndrejPlenkovic, želim kao saborski zastupnik jačati demokršćansku opciju #n1info — Hrvoje Kresic (@hkresic) June 12, 2017

U kuloarima se ovih dana pričalo o ostavci ministra vanjskih poslova Davora Ive Stiera, koji nije zagovarao koaliciju s HNS-om. Premijeru Andreju Plenkoviću njegovo ponašanje, navode izvori, nije najbolje sjelo.

ŠTO ĆE REĆI STIER I HOĆE LI PODNIJETI OSTAVKU? Izvor iz HDZ-a: ‘Malo glumi uvrijeđenu mladu, ali neće on nikamo’

STIER ZBOG HNS-a PODNIO PA POVUKAO OSTAVKU? Plenković je već imao spremnu zamjenu, ali Jandroković tvrdi: ‘Ne očekujem probleme…’

Prema pisanju Novog lista, Davor Ivo Stier najprije je pripremio ostavku pa ju je zatim povukao. Ostavku je navodno pripremio za mjesta potpredsjednika Vlade, ministra vanjskih i europskih poslova te političkog tajnika HDZ-a, sve zbog neslaganja zbog koaliranja s HNS-om, no nije htio ostavku objaviti prije povratka iz New Yorka gdje je sudjelovao u raspravi Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o izvještaju predsjednika Haškog suda Carmela Agiusa. Navodno je Plenković u međuvremenu već donio odluku da Stiera na mjestu ministra zamijeni Marija Pejčinović Burić, državna tajnica u resoru vanjskih poslova. No, kad se Stier u četvrtak vratio u Hrvatsku obavio je još jedan razgovor s premijerom i nakon njega je povukao ostavku.

Stier je bio zagovornik suradnje s Mostom i nakon što je došlo do razlaza, izrazio je žaljenje zbog toga te dodao da se on u stranci zauzimao za nove izbore.