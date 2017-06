OČEKUJE SE STIEROVO OBRAĆANJE NOVINARIMA: Ostaje li u Vladi ili će ipak dati ostavku?

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier trebao bi u 15.30 dati izjavu za medije. Očekuje se da će se Stier tada očitovati o navodima da daje ostavku u Vladi RH, kako je danas ranije najavljeno.

Iako se u obavijesti Ministarstva ne navodi tema konferencije, najvjerojatnije je riječ o tome da će potpredsjednik Vlade izvijestiti javnost hoće li dati ostavku na dužnosti u Vladi i HDZ-u, o čemu se u medijima nagađa od subote, nakon što je to objavio Novi list.

U kuloarima se ovih dana priča o ostavci ministra vanjskih poslova Davora Ive Stiera, koji nije zagovarao koaliciju s HNS-om. Premijeru Andreju Plenkoviću njegovo ponašanje, navode izvori, nije najbolje sjelo.

Prema pisanju Novog lista, Davor Ivo Stier najprije je pripremio ostavku pa ju je zatim povukao. Ostavku je navodno pripremio za mjesta potpredsjednika Vlade, ministra vanjskih i europskih poslova te političkog tajnika HDZ-a, sve zbog neslaganja s koaliranjem s HNS-om, no nije htio ostavku objaviti prije povratka iz New Yorka gdje je sudjelovao u raspravi Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o izvještaju predsjednika Haškog suda Carmela Agiusa. Navodno je Plenković u međuvremenu već donio odluku da Stiera na mjestu ministra zamijeni Marija Pejčinović Burić, državna tajnica u resoru vanjskih poslova. No, kad se Stier u četvrtak vratio u Hrvatsku obavio je još jedan razgovor s premijerom i nakon njega je povukao ostavku.

Sada je iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova stigla obavijest o Stierovoj izjavi za medije. Tada bi se trebalo saznati hoće li dati ostavku i ostati samo saborski zastupnik, ili ipak ostaje na svojim funkcijama u Plenkovićevoj Vladi.

Stier je bio zagovornik suradnje s Mostom i nakon što je došlo do razlaza, izrazio je žaljenje zbog toga te dodao da se on u stranci zauzimao za nove izbore.

