OČEKUJE NAS JOŠ JEDAN REKORD: Turistička sezona 2017. bit će sjajna, stiže još više turista s glavnih tržišta

Iduća turistička sezona u Hrvatskoj bit će rekordna. Naša će zemlja tako uz Italiju biti vodeća na austrijskom tržištu, a glavni je faktor za odabir turističke destinacije pritom – sigurnost.

Direktor predstavništva HTZ-a u Beču Ratko Vlatković rekao je da je prema već dostupnim podacima jasno da će čak 72 posto Austrijanaca odabrati Hrvatsku kao destinaciju za svoj godišnji odmor zbog faktora sigurnosti, piše Novi list.

Austrijancima najvažnija sigurnost

Iako je već ova turistička sezona proglašena rekordnom, i svaka iduća trebala bi biti takva kako bi Hrvatska ostvarila strategiju razvoja do 2020. godine. Faktor sigurnosti pritom izuzetno pomaže u tome jer se zbog opasnosti od terorizma turisti sve manje odlučuju za zemlje poput Turske, Egipta ili Grčke.

‘Mi se na austrijskom tržištu borimo za 50 posto udjela jer ostala polovica Austrijanaca svoj godišnji odmor realizira u vlastitoj zemlji’, rekao je Vlatković. Iako nam veći priljev turista odgovara, postoji problem, a to je nedostatak smještajnih kapaciteta, posebice u glavnoj sezoni pa se zbog toga očekuje da će turisti bukirati svoj smještaj vrlo rano kako bi ga na vrijeme osigurali.

Očekuje se povećani dolazak Talijana

Direktor predstavništva HTZ-a u Milanu Branko Curić također očekuje dobru sezonu u 2017. godini.

Talijani, čija je zemlja po podacima e-Visitora četvrto tržište po važnosti za Hrvatsku, će vjerojatno više putovati u zemlje koje su im u blizini, a to je Hrvatska, osim Španjolske, Francuske i Grčke.

‘Za 2017. očekujemo povećanje od 3 do 4 posto, odnosno 30.000 do 40.000 Talijana više i 150.000 do 200.000 noćenja više u odnosu na ovu godinu’, rekao je Curić i dodao da posebnu pažnju treba obratiti na talijanske praznike koje će oni rado spojiti s vikendima, ali naglasak treba biti i na enogastronomiji, kulturi i prirodi, kao i zdravstvenom turizmu, nautici i outdoor programima.

Curić ipak kaže da postoje i neke okolnosti koje bi Talijane mogle odvratiti od godišnjih odmora, a to su politička i gospodarska nestabilnost i potresi koji su im već snažno poremetili svakodnevnicu.

Nove zračne linije iz Francuske

U prvih osam mjeseci 2016. godine zabilježen je i porast dolazaka Francuza, i to od 6,6 posto u dolascima u 10,7 posto u noćenjima, a do kraja godine očekuje se i povećanje tih brojki.

Predstavništvo HTZ-a u Francuskoj tako pokušava učiniti sve ne bi li Lijepa naša među Francuzima konkurirala upravo njihovoj zemlji. Promoviraju stoga cikloturizam, enogastronomiju, zdravstveni turizam, nautiku, kaže direktorica Predstavništva HTZ u Parizu, Danijela Mihalić Đurica.

Glavna je prepreka za dolazak Francuza na odmor u Hrvatsku dosad bio nedostatak zračnih linija, no očekuje se da to više neće biti prepreka. Naime, ove je godine uvedeno devet novih zračnih linija iz Francuske za Hrvatsku, a u 2017. se očekuje otvaranje još nekoliko novih.

Osim Splita i Dubrovnika u koje Francuzi inače najviše vole dolaziti, sada sve više dolaze i u Istru, pa i Zagreb.

Nijemci nesigurni zbog migrantske krize

Nijemci, koji su nam inače jedni od najbrojnijih gostiju, sada su na oprezu, uglavnom zbog migrantskih kriza na istočnom Mediteranu.

Nijemci su tako odluke o putovanjima odgađali do posljednjeg trenutka, a to je utjecalo i na poslovanje turoperatora i turističkih agencija. Tako se u novoj turističkoj sezoni očekuje da će Nijemci putovati koliko i prošle godine ili nešto manje od toga, rekao je direktor predstavništva HTZ-a u Berlinu Romeo Dragichio. Kaže da je tome razlog uglavnom taj što su Nijemci zabrinuti zbog migranata, a u posljednje vrijeme i zbog Brexita, piše Novi list.

‘Prve naznake za predstojeću sezonu su pozitivne, ali za konkretnije projekcije valja svakako sačekati početak sljedeće godine kad se u Njemačkoj povećava volumen rezervacija’, rekao je Dragichio.

