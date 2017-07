OČAJNI HRVATSKI STANODAVCI O PODSTANARIMA IZ PAKLA: ‘Kad sam ušla u stan, srce mi je htjelo puknuti…’

Potraga za pristojnim stanom za najam za podstanare je često ravna nemogućoj misiji. Mnogi se žale na skupoću, neurednost, star ili potrgan namještaj ili neugodne stanodavce. No, kao i uvijek, postoji i druga strana priče.

ISPOVIJESTI PODSTANARA: ‘U oglasu je pisalo da je uređeno, ali kad sam zavirio ispod madraca, dočekao me šok…’

Neki od stanodavaca ispričali su svoja loša iskustva s podstanarima, od kojih su neki zaista istraumatizirali vlasnike stanova.

‘Iznajmila sam stan ženi u ranim tridesetima s djetetom od tri godine, koja povremeno radi. Riječ je o stanu od 47 kvadrata, koji, doduše, nije novogradnja, ali je čist i uredan. Kako bih joj pomogla, rekla sam da stan plaća 700 kuna plus režije. Nikad joj nisam smetala, dolazila sam samo jednom mjesečno po stanarinu. No, kad god bih se najavila da dolazim, nastajao je problem, jer joj dijete spava ili ona ima drugih obveza. U međuvremenu je, bez prethodne najave, uselila dečka i psa. Završilo je tako što je potrgala ključ od stana, ubacila ga u sandučić i iselila se te me o tome naknadno izvijestila SMS porukom’, ispričala je Željka za Glas Slavonije.



Demolirala stan i nestala

To je bio tek početak problema. Naime, podstanarka je ostavila stan u kaosu, a dug od posljednjih režija nije platila.

‘Sve to ne bi bio toliki problem da nisam naišla na potrganu perilicu rublja, hladnjak, vodokotlić, izdubljene rupe po zidovima, prozore oblijepljene smeđim selotejpom i iščupane telefonske žice. Uza sve to i štetu koja me stajala i novca i živaca, nije mi jasno kako je žena mogla živjeti u tom neredu s tako malim djetetom’, prisjetila se stanodavka iz Slavonije.

Nevjerojatno iskustvo s podstanarima podijelila je i Đurđica. Kako je kazala, nije jedna od onih gazdarica koje idu u kontrolu stana jer vjeruje ljudima. To joj se obilo o glavu kada je u stan primila bračni par nakon kojeg je u potpunosti morala adaptirati prostor.

Neki ljudi žive kao svinje

‘Kad sam ušla u stan, srce mi je htjelo puknuti. Bijeli kuhinjski drveni stol služio im je za rezanje suhomesnatih proizvoda. Vrata perilice rublja zatekla sam razvaljena. Perilica posuđa bila je pokvarena. Štednjak sam ribala nekoliko puta, a hladnjak sam mogla baciti. Bračni krevet na uzglavlju imao je hrpu zalijepljenih iskorištenih žvakaćih guma. Zidovi su pocrnjeli od neotvaranja prozora i sušenja rublja u stanu, a ulazna vrata nisu se mogla zatvoriti. Fuge u kupaonici također su pocrnjele od plijesni’, požalila se Đurđica.

Jedna Slavonka morala je tjedan dana čistiti stan nakon mladića koji ga je iznajmio od nje.

‘Pokrali su stvari i drsko tražili povrat pologa’

‘Iznajmljujem jednosoban sređen i opremljen stan u tramvajskoj zoni i s besplatnim parkingom. Dečko, za kojega sam mislila da je intelektualac, toliko ga je uprljao da se čistilo tjedan dana. Nakon njega, drugi podstanari demontirali su police u kupaonici, pokrali stvari iz kuhinje i kupaonice, ostavili neplaćene režije, a na kraju drsko tražili povrat pologa. Naravno, vratila sam im novac, bojala sam se da će mi razbiti prozore ili nešto slično. Uglavnom, iza svakoga ostane prljavština, iako su ušli u čist stan’, ispričala je Vesna koja je imala više neugodnih iskustava.

Dejanu su podstanari toliko uprljali stan da je morao zvao agenciju za čišćenje.

‘Kompletno uređen i renoviran stan iznajmio sam u studenome prošle godine. Danas su ličioci unutra već treći dan. Mijenjam ormar, podnicu kreveta, a perilica rublja koja je došla u siječnju puna je plijesni. Kuhinja je u takvom neredu da sam morao zvati agenciju za čišćenje’, ispričao je Dejan.