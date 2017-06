OBRAČUN ILI ČISTKA U SDP-u? Bernardić traži od zastupnika da smijene Milanku Opačić, ona mu oštro odgovorila

Predsjedništvo SDP-a odlučilo je u utorak predložiti saborskom Klubu zastupnika SDP-a, da se potpredsjednica Hrvatskog sabora iz redova SDP-a Milanka Opačić smijeni s te pozicije kako bi se na to mjesto imenovao Siniša Hajdaš Dončić, izjavio je novinarima nakon sjednice stranačkog Predsjedništva Bojan Glavašević. ‘To je čisti revanšizam’ tvrdi Opačić.

Odluka Predsjedništva SDP-a je i da Mirando Mrsić više ne bude predsjednik saborskog Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo te da ima i ostalih izmjena na dužnostima.

Na upit zašto je došlo do toga, Glavašević je odgovorio kako mandati pripadaju zastupnicima, a dužnosti stranci.

Prijedlog predsjednika stranke Davora Bernardića bio je da se dužnosti preraspodjele, i temeljem izbornih rezultata kao i evaluacijom dosadašnjeg rada, kazao je Glavašević. Dodao je kako je on glasovao za ovaj prijedlog a da je jedan glas bio protiv, odbivši reći detalje.



Zbog kritika ili zbog nerada?

Upitan i jesu li to sankcije za one koji su svojevremeno kritizirali stranačko vodstvo SDP-a, rekao je kako to nisu sankcije, ponovivši da je prijedlog predsjednika stranke Bernardića “temeljem izbornih rezultata kao i evaluacijom dosadašnjeg rada”.

Pojasnio je da je riječ o rezultatima i parlamentarnih, ali i nedavnih lokalnih izbora.

O motivima predsjednika stranke za svaki prijedlog, morati ćete pitati njega, rekao je Glavašević na upit jesu li Mrsić i Opačić smijenjeni zbog kritika predsjednika SDP-a Bernardića.

Dodao je kako novinarima može reći zašto je on glasovao za ovaj prijedlog, ustvrdivši da je ‘Opačić kao potpredsjednica Sabora, mogla učiniti više za promociju rada stanke’. Glavašević je također rekao kako je to politička funkcija, a ne protokolarna, ponovivši da je Opačić kao potpredsjednica Sabora mogla raditi više na promociji SDP-a.

Ne bih ulazio u detalje ali imam svoje razloge, izjavio je Glavašević novinarima nakon sjednice Predsjedništva SDP-a.

‘Revanšizam’

“To je obračun s kritičarima, čisti revanšizam, no bez obzira na smjenu ja ću i dalje govoriti da je stanje u stranci loše. I da je glavni krivac za to Davor Bernardić. Kada je Zoran Milanović došao na čelo stranke, rejting stranke je porastao. Kada je Plenković došao na čelo HDZ-a rejting stranke je porastao. Jedino nama kada je Bernardić došao na čelo stranke rejting je pao i stoji na 22 posto”, rekla je Opačić, prenosi Večernji list.