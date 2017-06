OBRAČUN KAŠTELANSKIH BANDI: Brata mu ubili hicem u glavu, a on sada izrešetao mladića i bacio ga u bunar

Policija je uhitila 22-godišnjeg Vitu M.zbog teškog ranjavanja 20-godišnjeg mladića. Brat uhićenog prethodno je ubijen hicem u glavu u obračunu kaštelanskih bandi, piše Večernji list.

Vito M. je tijekom pucnjave bio s još jednim mladićem, Ivanom K. koji je također uhićen. Podsjetimo, 20-godišnjak kojeg su ranili pronađen je u subotu u Vrsinama u bunaru. Uhićeni Vito zaradio je kaznenu prijavu za pokušaj njegova ubojstva.

Strpali ga u prtljažnik, pucali u njega pa ga bacili u bunar

On je s prijateljem na kaštelanskoj rivi došao do M.M. Prisilili su ga da uđe u prtljažnik automobila i odvezli ga do Vrsina. Mladić je tamo pronađen ranjen na dnu bunara. Očekuje se da im slijedi istražni zatvor.

Dvojica uhićenih poznavala su mladića kojeg su ranili. Ranjeni je M.M. njih krivio za pljačku koju je počinio 2015. godine, a za koju će mu se uskoro suditi.

Stari poznanici

Naime, optužen je da je 19. studenoga 2015. u Kaštel Novom, prekrivši lice maramom i s nožem u ruci, ušao u trgovinu Ribola, prijetio trgovkinji i ukrao 1300 kuna. Tijekom istrage policajcima je rekao da su ga na razbojstvo prethodno nagovorila dvojica prijatelja od kojih ga je jedan optužio za krađu motora. Oni su ga nasilno odveli u garažu gdje su ga tukli s namjerom da prizna krađu. Potom su ga prekrili ribarskom mrežom i i stavili u hladnjak. Oštećeni za motor dao mu je maramu i nož i tražio da krađom barem djelomično nadoknadi njegov motor.

Kada je izišao iz Ribole sa 1300 opljačkanih kuna, M. M. je sav novac dao tom prijatelju koji mu je osim novca uzeo i mobitel kojim se M. M. koristio. Nakon toga ga je ucjenjivao tražeći da opljačka Konzumovu prodavaonicu, a da će mu on zauzvrat dati njegov mobitel. M.M. nije pristao.

Kad su ga ranjenog bacili u bunar, pravim je čudom preživio, a pronašao ga je sasvim slučajno prolaznik. Liječnici su rekli da nije životno ugrožen. Oporavlja se u splitskom KBC-u.

Brat mu je ubijen u obračunu bandi

Stariji brat uhićenog Vite M. ubijen je 2014. godine u Kaštelima u uličnom obračunu mladih pripadnika bandi. Tada je imao 20 godina. Za njegovo je ubojstvo optužen Jozo Čabraja, čije je suđenje još u tijeku. Najprije je osuđen na 13 godina zatvora, no Vrhovni je sud presudu ukinuo jer nije bilo sasvim jasno je li pucao s namjerom da ubije mladića ili je pucao u cijelu skupinu, bez određenog cilja.

Radi se o bandama koje su poznate po problemima s drogom te po krađama i drugim prijestupima, a česti su i obračuni šipkama, palicama za bejzbol, pa čak i vatrenim oružjem, piše Večernji list.