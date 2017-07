OBRAČUN BIVŠIH MINISTARA: ‘Dragi Vaso, hvala ti na javljanju. Jako sam ljubomoran na taj vaš sustav’

Nakon što se HDZ-ov Milijan Brkić na Facebooku osvrnuo na izjavu bivšeg ministra obrane Ante Kotromanovića koji je izjavio da je ostavka Damira Krstičevića već ‘dvadeseta za koju znamo od rata’, na toj mu je društvenoj mreži odgovorio Kotromanović.

Podsjetimo, Brkić je na svojem Facebook profilu iskazao podršku trenutačnom ministru obrane i potpredsjedniku Vlade Damiru Krstičeviću, koji je posljednjih dana u javnosti više puta najavljivao svoju “neopozivu” ostavku da bi se na kraju konačno odlučio kako će ipak ostati ministar. Brkić je nakon njegove konačne odluke napisao kako mu je drago da će Krstičević nastaviti obnašati dužnost potpredsjednika Vlade i ministra obrane te da je Kotromanović na njega ljubomoran, što se moglo osjetiti tijekom požara u Splitu, kad je rekao da se sustav domovinske sigurnosti raspao na prvom koraku, stoji u Brkićevom statusu.

No, bivši ministar obrane Ante Kotromanović nije mu ostao dužan. Svoj status započeo je riječima “Dragi Vaso” te nastavio:

“Hvala ti na javljanju i tvojim vrijednim komentarima..Da jako sam ljubomoran na taj vaš sustav domovinske sigurnosti jer ste lijepo prikazali kako funkcionira u praksi. Navijači i narod su se prije i bolje samorganizirali nego li ste vi pokrenuli sustav kriznog upravljana.

Drugo, dragi prijatelju proračun MORH-a u 2015 bio je veći nego li danas sto svatko zna tko prati MORH. Treće, da mi nismo remontirali postojeću eskadrilu aviona, a usput da ti napomem da se to izbjeglo za vrijeme mandata dvije vlade HDZ prije mene, danas o tome nas dva ne bismo ni raspravljali. Zrakoplovstvo bi se jednostavno ukinulo..I to znaju svi koji prate MORH. Dalje da te podsjetim.. donijeli smo sve strateške dokumente i dobili jednoglasnu potporu u Saboru. Oni se zovu: Strateški pregled obrane, Dugoročni plan razvoja OS, Zakon o obrani, Zakon o službi u OS te Plan obrane RH i to prvi put u povijesti. Kažeš da sam ja ukinuo vojarne Vukovar, Sinj, Varaždin.To također nije istina. To su ukinuli tvoje kolege iz HDZ puno prije nego li sam postao ministar. Ploče nitko nije ukinuo.. A da te malo informiram što smo mi sve pokrenuli sa ono malo novaca…helikoptere, haubice, novi brodovi, nove jurišne puške, i još smo na nabavama godišnje znali uštedjeti 100 mil kuna i uložiti u infrastrukturu…Itd.

Svi koji prate MORH to znaju. Čudi me da si iznio niz netočnih činjenica ali očito je to posljedica nedostataka rada u Saboru i tvog dvomjesečnog godišnjeg odmora. Slažem se da je radna terapija dobra za liječenje kompleksa neinformiranosti”, napisao je Kotromanović.

