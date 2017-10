OBJAVLJENO IZVJEŠĆE PROTUPOŽARNE SEZONE: ‘Iskustva, naučene lekcije i prijedlozi odličan su temelj sljedeću sezonu’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević u ponedjeljak su u Divuljama sudjelovali u raščlambi Protupožarne sezone 2017., zahvalivši svim sudionicima koji su bili angažirani u gašenju požara, među kojima pripadnicima Protupožarne eskadrile na ogromnom angažmanu u obrani Dalmacije, a koji su u 122 dana sudjelovali u gašenju 307 požara.

Raščlambi, održanoj u Centru za koordinaciju, vođenje i gašenje požara na priobalju u Divuljama, uz premijera Plenkovića i ministra Krstičevića, nazočili su i izaslanik predsjednice Republike i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga RH Miljenko Filipović, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Ante Sanader, načelnik Glavnog stožera OSRH general zbora Mirko Šundov, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva hrvatskih branitelja, Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS), županijskih vatrogasnih zajednica, Splitsko – dalmatinske županije, grada Splita i drugi, priopćeno je iz Ministarstva obrane RH.

Predstavnici tijela uključenih u protupožarne aktivnosti održali su multimedijalne prezentacije te razgovarali o tome kako je bila pripremana, organizirana i provedena protupožarna sezona 2017.. Također je uspoređena ova s prethodnim protupožarnim sezonama.

Zaključeno je da iskustva, naučene lekcije i prijedlozi iz ove raščlambe, trebaju biti odličan temelj za pripreme, organizaciju i provedbu sljedeće protupožarne sezone u kojoj svi sudionici trebaju djelovati zajedno, u sinergiji, ističu iz MORH-a.



Premijer Plenković zahvalio je svim sudionicima koji su bili angažirani u protupožarnoj sezoni, naglasivši da ima prostora za poboljšanja i dogradnju sustava. Napomenuo je kako je protekla u vrijeme kada je obilježeno deset godina kornatske tragedije, ali i u vrijeme kada donosimo novi koncept Domovinske sigurnosti.

Vlada će se sustavno baviti sigurnošću, jer o sigurnosti ovisi i gospodarski napredak

Potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Krstičević izrazio je zadovoljstvo što je napravljena detaljna raščlamba djelovanja tijekom protupožarne sezone, zahvalivši svim vatrogascima, policajcima, vojnicima na angažmanu. Istaknuo je kako je snaga sustava – zajedništvo i sinergija vatrogasaca, vojnika, zračnih snaga i svih onih koji su u borbi protiv požara ulagali goleme napore.

“Ova Vlada je jasno rekla kako će se sustavno baviti sigurnošću, jer o sigurnosti ovisi i gospodarski napredak. Treba nam, što je Strategija nacionalne sigurnosti jasno definirala, Partnerstvo za sigurnost”, rekao je Krstičević.

Istaknuo je kako su ovakve raščlambe prigoda da se vrlo otvoreno razmotre svi aspekte djelovanja, jer uvijek ima prostora za racionalnije i učinkovitije djelovanje.

Također, zahvalio je pripadnicima Protupožarne eskadrile na ogromnom angažmanu u obrani Dalmacije od velikih požara.

I ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je istaknuo kako nam ovakve raščlambe pomažu da u okvirima svojih odgovornosti nadograđujemo sustav, naglasivši da moramo poduzeti sve potrebno da iduću sezonu dočekamo prilagođeni i pripravni za suočavanje s ovakvim ugrozama.

Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) Dragan Lozančić ocijenio je kako je ova sezona bila prigoda iskušati sustav pri najvećim opterećenjima. Pokazalo se, rekao je Lozančić, što treba i dalje izgrađivati i mijenjati.

Hrvatska ima 150 tisuća vatrogasaca, a godišnje obave oko 30.000 intervencija

Aktivnosti vatrogasnih pripadnika u protupožarnoj sezoni 2017., prezentirao je ravnatelj Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader naglasivši kako Hrvatska ima veliku vatrogasnu tradiciju i gotovo 150 tisuća vatrogasaca, koji godišnje obave oko 30.000 intervencija. No, kazao je, spominju se samo oni veliki požari.

O angažmanu i aktivnostima pripadnika OS RH u PP sezoni 2017., govorio je zapovjednik Zapovjedno operativnog središta brigadni general Krešo Tuškan.

U priopćenju MORH-a istaknuto je da to Ministarstva i OS RH sudjeluju u pripremi i provedbi protupožarne sezone temeljem Zakona o obrani i Programa aktivnosti Vlade RH. Protupožarna sezona trajala je od 1. lipnja do 30. rujna, no, kažu iz MORH-a, OS RH su u spremnosti tijekom cijele godine.

Zadaća OS RH tijekom protupožarne sezone je pružanje pomoći i potpore lokalnoj zajednici i vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora, izviđanje iz zraka, prevoženje vatrogasnih i snaga kopnene vojske i materijalno-tehničkih sredstava zrakom, opskrbljivanje vodom pripadnika vatrogasnih snaga i kopnene vojske i stanovništva ugroženog požarom te spašavanje i evakuacija svih sudionika u gašenju požara kao i stanovništva ugroženog požarom.

Za provedbu ovih zadaća iz sve tri grane OS RH (Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i Hrvatske ratne mornarice) te Zapovjedništva specijalnih snaga, ustrojene su Protupožarne namjenski organizirane snage – PP NOS OS RH.

Ministar obrane je svojom Odlukom prenio ovlast odobravanja korištenja zračnih snaga na zapovjednika Zapovjedno operativnog središta GS OS RH, a same procedure su regulirane Sporazumom između MORH-a i Državne uprave za zaštitu u spašavanje (DUZS). Pomorske i kopnene snage angažiraju se temeljem zahtjeva DUZS-a, ističu iz MORH-a.

U 122 dana protupožarne sezone zračne snage sudjelovale u gašenju 307 požara

Zračne snage iz sastava Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a OS RH u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni su sudjelovale sa šest zrakoplova Canadair CL-415, šest zrakoplova Air Tractor AT-802 i dva transportna helikoptera Mi-8 MTV1.

U 122 dana ovogodišnje protupožarne sezone zračne snage sudjelovale su u gašenju 307 požara.

U akcijama gašenja ostvarile su 17.473 letova, oko 2.743 sati naleta, izbačeno je 81.141 tona vode, utrošeno je 1.739.479 litara goriva, prevezeno 265 osobe te 188 tona opreme.

To je višestruko više od 2016. godine, kada je ostvareno 6.364 letova, 937 sati naleta, izbačeno 34.228 tona vode, utrošeno 618.852 litara goriva, prevezeno 442 osobe te 72 tone opreme.

U ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni ostvareno je 65 protupožarnih izviđanja i pritom je ostvareno 111 sati naleta.

Zračne snage razvile su i sposobnost pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u drugim zemljama.

Tako su u srpnju sudjelovale u gašenju požara u Crnoj Gori, a u kolovozu u BIH, s po dva Canadaira CL-415, pri čemu su ostvarili ukupno 109 letova i 13,50 sati naleta. Također, za vrijeme zajedničkog uvježbavanja u Državi Izrael u lipnju pripadnici PP eskadrile sudjelovali su u gašenju požara s dva Canadaira izbacivši 14 vodenih bombi, pri čemu su ostvarile šest sati naleta na požarištu.

Kopnene snage OS RH su tijekom protupožarne sezone 2017., angažirane četiri puta – i to prvi puta u lipnju na požarištu Makarska/Podgora sa 184 pripadnika; drugi puta u srpnju na požarištu oko grada Splita sa 590 pripadnika; treći puta u kolovozu na požarištima u Šibensko-kninskoj sa 100 pripadnika i Splitsko-dalmatinskoj županiji sa 100 pripadnika; a četvrti puta angažirane su također u kolovozu u Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji, navela je Služba za odnose s javnošću MORH-a.