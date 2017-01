LEDENI URAGAN: Objavljena snimka snježne mećave na Biokovu, pogoršanje vremena zahvatit će cijelu Hrvatsku

I dok veći dio Hrvatske uživa u temperaturama koje se ponegdje penju i preko 10 Celzijevih stupnjeva, na Biokovu trenutno vlada velika snježna mećava.

Kako se vidi na snimci objavljenoj na Facebook stranici Crometea, prizori s Biokova podsjećaju na scene iz holivudskih filmova katastrofe. “Dosad je palo oko 20 cm snijega”, piše uz videosnimku.

Meteorolozi DHMZ-a za danas su prognozirali većinom oblačno s povremenom kišom, na Jadranu i s lokalnim pljuskovima te grmljavinom, a uz pad temperature zraka u unutrašnjosti se očekuje snijeg.

U unutrašnjosti će pasti uglavnom između 10 i 30 centimetara novog snijega. Najviše snijega očekuje se u Gorskom kotaru i Lici te u središnjoj Hrvatskoj.



U kontinentalnim krajevima vjetar će okrenuti na umjeren, kratkotrajno i jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo, potkraj dana na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 14 °C, do kraja dana u osjetnom padu. Primjerice, trenutno je u Zagrebu oko desetak Celzijevih stupnjeva, no temperatura zraka će kasno poslijepodne i navečer pasti na od 3 do 1 °C.

Pogledajte videosnimku s Bikova.