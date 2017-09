OBITELJ ZBOG KOJE SE MNOGI TRESU OD STRAHA: Maestralno izvarali hrpu ljudi, zaradili najmanje 800 prijava, ali nisu odgovarali ni za što

Nakon što su u Velikom Pašijanu pokraj Garešnice, gdje su došli snimiti nastavak priče o nizu prevara za koje je optužen Ivica Sužnjević, zvan Šeki, fizički napadnuti reporterka emisije Provjereno Ema Branica i snimatelj Alan Novak, redakciji te emisije javilo se još žrtava prijevara obitelji Sužnjević, koje kažu da je cijeli sustav zakazao i da institucije ne čine ništa da sankcioniraju ili spriječe njihove prijevare.

Ivicu Sužnjevića i njegovu obitelj mnogi optužuju za prijevare. Jedan se čovjek čak objesio zbog toga što je njega i suprugu obitelj Ivice Šajnovića drogirala i opljačkala, a to su učinili i mnogim drugima. Kad je Provjereno počelo istraživati njihove prijevare, dogodio se fizički napad na novinarku i snimatelja, a to nije prvi put da su nekoga tako napali.

NAPAD NA REPORTERKU PROVJERENOG: Pomahnitali muškarac gurnuo ju u kanal, a onda pokušao uništiti kameru

Mamac je uvijek prodaja automobila, a onda slijedi prijevara

Aida Sučić javila se kako bi ispričala svoju priču. Kad ih je Ivica prevario, ona i suprug pokušali su doći do svog novca, no onda ih je sam Ivica Sužnjević počeo udarati pa je Aida dobila šakama u leđa.



TKO JE OBITELJ KOJA JE NAPALA EKIPU ‘PROVJERENOG’? Javilo se još žrtava prijevara

Čini se da zloglasna obitelj uvijek na isti način mami svoje žrtve: oglasom za prodaju automobila. Kada dogovor propadne, Sužnjević ponudi zamjenu vozila, a zatim prevari žrtve tako što ih nagovori da automobil prepišu na njih.

‘Rekla mi je da im je hitno jer trebaju automobil odvesti preko granice, da bi ga oni još uredili za daljnju prodaju. Da se ne čeka tih par dana do te fizičke transakcije primopredaje auta’, ispričala je Aida. Zamjenski automobil ona i suprug nisu dobili jer on uopće nije bio u vlasništvu zloglasne obitelji, a svoj su izgubili i tako shvatili da su ih Ivica i supruga Danijela prevarili. U međuvremenu je Aida doznala da je obitelj Sužnjević povezana s mnogim utjecajnim ljudima, od kojih je jedan bio sin gradonačelnika Bjelovara, bivši zamjenik državne odvjetnice u Bjelovaru, kao i mnogi drugi. Vjenčana kuma je Sužnjevićima bila voditeljica probacijskog ureda u Bjelovaru u razdoblju 2010. – 2015. godine, odvjetnica Sanja Vukmanović.

‘Tebe tvoja djeca ne poštuju, sin će te ubiti’

Na takav su način prevarili i Štefaniju Pavlić koja je putem oglasnika prodavala automobil. Isplaćeno joj je 800 eura, no onda je s njima dogovorila i prodaju zemljišta za 100.000 eura, no dogovor nisu ispoštovali.

‘Na kraju je ispalo tako da je mami rečeno da radije u ugovor stave manju cijenu zemlje da on može isposlovati neke popuste, pošto je bivši branitelj i član ne znam kakvih sve udruga. On to može srediti da ne bi se plaćali veliki porezi. I da neka stave u ugovor radije 30.000, a ne 100.000 eura’, ispričao je Štefanijin sin Željko za Provjereno. No tu prijevara ne staje jer je Danijela Sužnjević u ugovor napisala 30.000 kuna, a ne eura, i takav ugovor odnijela javnom bilježniku, dok Štefaniji ništa nisu rekli. Čak ni taj novac nikad nije dobila već su joj, kaže, nosili poklone i kosili dvorište.

Osim što joj nisu dali novac koji su dugovali, uskoro su počeli i vrijeđati i prijetiti Štefaniji.

‘Naslonio se tako da me vidi odostraga i počeo pričati: “Teto, tebe tvoja djeca ne poštuju. Tvoja kćer je kučka, drolja”. Ja sam samo šutila, ja nisam mogla do riječi doći. Rekao je “onda ti meni daj 125.000 kuna što sam uložio u zemlju, a ja ću tebi zemlju vratiti. Ja nisam rekla niti riječi, čekala sam da otvorim vrata i da izađem van. Kad sam počela zatvarati vrata, on još uvijek priča: “Teto na kraju ove priče, sin će te ubiti. Zapamti što sam rekao’, ispričala je Štefanija.

Prevaranti su slučaj prebacili u Daruvar

Kad su sve prijavili policiji, ispostavilo se da su Sužnjevići već preprodali zemlju, a odvjetnik koji je preuzeo slučaj, ubrzo je od njega odustao. Štefanijina obitelj vjeruje da su Sužnjevići to isposlovali preko veze i cijeli slučaj prebacili iz Sesveta u Daruvar jer su tamo mogli bolje proći.

Ekipa Provjerenog doznala je, iako neslužbeno, da je policija za obitelj Sužnjević/Šajnović već ispisala 820 ili 830 kaznenih prijava, a ljudi su prijevare i napade prijhavljivali i Državnom odvjetništvu, no i nakon toga su se događale prijetnje.

‘Gospodin Krunoslav Kuzli, koji je odavde iz policijske postaje otišao, njegov najbolji prijatelj koji meni prijeti da će me 4 godine u zatvor zatvoriti’, ispričao je Ivica Anić, jedan od prevarenih.

‘Rekao mi je ako ne povučem ja po drugi put iz Državnog odvjetništva tužbu da ću završiti za 10-15 dana u Popovači i ja sam se toga uplašila, da neću nikada izaći van sa psihijatrije. Ja sam se toga uplašila i ponovno sam povukla tužbu’, ispričala je jedna od prevarenih, Zlata Krpan.

Odugovlačenje postupaka

Sporovi se vode već godinama, a optuženi se, kao ni njihovi odvjetnici, ne pojavljuju na ročištima pa se sve oteže još više.

Čini se da institucije dobro čuvaju leđa ovoj obitelji koja konstantno vara nove žrtve. Županijsko državno odvjetništvo ne spominje navodna prijateljstva obitelji Sužnjević sa zaposlenicima policijske postaje, a dodaju i da Probacijski ured nije sastavni dio Županijskog državnog odvjetništva već samostalno tijelo, i da su zatražili analizu postupanja Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru.

Ministarstvo pravosuđa pak je odgovorilo da će izvješće o postupanju suda zatražiti od Predsjednice Općinskog suda u Bjelovaru kako bi se utrdilo je li bilo odugovlačenja postupaka povezanih s obitelji Sužnjević/Šajnović.