OBARAJU REKORDE UNATOČ POSKUPLJENJU: Hrvatska nikad nije zaradila više od autocesta

Hrvatske autoceste (HAC) i Autoceste Rijeka-Zagreb (ARZ), dvije tvrtke u državnom vlasništvu, do kraja su rujna od cestarina zaradile rekordne dvije milijarde kuna. U istom razdoblju se na njihovim prometnicama vozilo nešto više od 45 milijuna vozila.

Predviđa se da će se zarada od autocesta do kraja godine popesti do 2,5 milijardi kuna. Dosad, promet je prosječno bio veći za 5,58 posto, dok su prihodi rasli za gotovo 14 posto i ta je brojka rezultat povećane cijene cestarina u sezoni. Već sada je izvjesno kako su autoceste zaradile dodatnih oko 260 milijuna kuna više nego prošle godine u razdoblju od siječnja do kraja rujna, piše Novi list.

“Procjena je bila da će prihodi porasti za 160 milijuna kuna, a sada se pokazalo da je ta procjena premašena s obzirom da porast prihoda iznosi oko 260 milijuna kuna”, kaže ministar prometa Oleg Butković za Novi list.

“Do kraja studenog ćemo na međunarodno tržište lansirati obveznicu kojom će refinancirati dio kreditnih obveza, a do kraja siječnja, na domaćem tržištu, planiramo završiti pregovore s domaćim bankama o restrukturiranju kreditnih obveza”, otkriva Butković.