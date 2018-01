JUNCKER U DRUŠTVU PAHORA POSLAO HRVATSKOJ JASNU PORUKU: ‘Granični spor utječe na cijelu Europsku uniju, ne želimo incidente’

To nije samo bilateralni problem, nego i problem koji utječe na cijelu EU-u i u tom duhu je Komisija predložila da posreduje među dvjema stranama. To je puno važnije pitanje nego što puno ljudi i Sloveniji i Hrvatskoj misle – poručio je šef Europske komisije

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je u ponedjeljak da granični spor između Hrvatske i Slovenije nije samo bilateralno pitanje, nego da utječe na cijelu Europsku uniju i da je to puno važnije pitanje nego što mnogi u Sloveniji i Hrvatskoj misle.

“To nije samo bilateralni problem, nego i problem koji utječe na cijelu EU-u i u tom duhu je Komisija predložila da posreduje među dvjema stranama. To je puno važnije pitanje nego što puno ljudi i Sloveniji i Hrvatskoj misle”, rekao je Juncker prije razgovora sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom.

Pahor Zagreb: Pošaljite poruku off ili on the record

Juncker je istaknuo da ponuda o posredavanju “nije dobro prihvaćena”. Rekao je da neriješeno granično pitanje između Hrvatske i Slovenije utječe na perspektivu zemalja zapadnog Balkana da postanu članicama EU-a. Juncker je dodao kako Komisija “ne želi incidente” između dviju država. Slovenski predsjednik Pahor je ustvrdio da nije točno hrvatsko stajalište o neriješenom graničnom sporu.



“Granično pitanje je riješeno arbitražnom presudom. Ovdje je riječ o provedbi potpisanog sporazuma, koji je dio sporazuma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Pozivam naše hrvatske prijatelje da, bilo službeno ili neslužbeno, off ili on the record, pošalju poruku iz pouzdanog izvora u Zagrebu, prema Ljubljani i Bruxellesu, da su spremni poštivati arbitražnu presudu”, poručio je, piše Večernji list, slovenski predsjednik stojeći uz bok Junckeru.

“Takva poruka bi omogućila da uđemo u duh dijaloga”

Pahor smatra da bi takva poruka službenog Zagreba “smanjila napetosti koje su se stvorile posljednjih šest mjeseci od objave presude” i omogućila da se uđe “u duh dijaloga i suradnje” te uz još više strpljenja donese odluka “o finalnoj demarkacijskoj liniji”.

Premda je Pahor pred novinarima zvučao vrlo dramatično, dopisnik Večernjeg lista uz Bruxellesa javlja kako je Juncker naglasio “kako taj spor nikoga u Europi uopće ne zanima”. No i sam Juncker prethodno je novinarima kazao da slovensko-hrvatski spor oko granice ne vidi samo kao bilateralno pitanje.

“Nikad nećemo prihvatiti to da se neriješena granična pitanja unose u EU ulaskom nove članice. Trebaju se riješiti prije ulaska u EU”, kazao je Juncker novinarima.

“Razlike u stavovima oko arbitraže nisu tako velike”

Pahor se osvrnuo i na nedopuštenu komunikaciju slovenske agentice u sporu i slovenskog suca zbog čega se Hrvatska povukla iz arbitraže:

“Arbitražni sud uzeo je u obzir neprimjerene kontakte, ali sud je rekao da taj incident nije tako ozbiljan da bi ugrozio plemenit cilj koji dvije zemlje pokušavaju postići. Ta presuda stoga vrijedi i za Hrvatsku”, kazao je slovenski predsjednik.

Juncker pak smatra da razlike između slovenskog i hrvatskog stava oko arbitražne presude ipak nisu tako velike.

“Smatramo da ima prostora za ispregovarano rješenje. Premda se slažem da je arbitražna presuda tu, da postoji”, zaključio je Juncker.