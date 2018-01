O MLADOM GENIJALCU IZ KARLOVCA SE RASPISAO I FORBES: Na prestižnom sajmu u Las Vegasu 19-godišnji Hrvat dobio priliku života

Mladi Karlovčanin dosad je prodao više od 3000 igraćih konzola koje je sam osmislio, a priču o njegovu svjetskom uspjehu nedavno je ispričao i prestižni Forbes

Albert Gajšak (19), maturant iz Karlovca, koji je putem uspješne crowfunding kampanje na Kickstarteru, prikupio čak 100.745 dolara i koji je osmislio igraću konzolu MAKERbuino koja polako osvaja svijet, trenutačno se nalazi u Las Vegasu gdje se priprema za sudjelovanje na najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija, CES-u.

CES se organizira svakog siječnja u Las Vegasu i velika je prilika za mlade genijalce. O Gajšakovim počecima i njegovoj retro ‘uradi sam’ igraćoj konzoli koju svatko može sastaviti i programirati, pisao je nedavno i Forbes.



U članku se navodi kako je Gajšak, inače osnivač tvrtke CircuitMess, u tako mladoj dobi, već postao jedna ‘vraški uspješna priča’ o poslovanju. Taj se 19-godišnjak sada nada će u Americi dogovoriti nove poslove, jer većina njegovih kupaca ionako dolazi iz SAD-a. Kako bi se potpuno posvetio razvijanju svoje tvrtke, Albert je odustao od studiranja.

Trenutačno zapošljava troje ljudi, a s njih još šest surađuje. Tvrdi kako stalno radi pa ima jako malo slobodnog vremena. U intervjuu za Forbes je otkrio i kako je tijekom razvoja MAKERbuina i džeparac ulagao u svoj budući proizvod pa bi novac za užinu u školi redovito znao posuditi od prijatelja, a priznao je i kako bi često preskakao šišanje. Priznao je i kako ga u Hrvatskoj mnogi kritiziraju zbog toga što je odustao od formalnog obrazovanja, no Gajšak u članku navodi kako mu je želja i dalje učiti o novim tehnologijama i programiranju, ali kako mu je cilj prije svega razvijati nove ideje, DIY proizvode te što više mladih zainteresirati za područje tehnoloških inovacija. Dodao je i kako njegova retro igraća konzola ide u tom smjeru jer ima edukativnu komponentu, jer je korisnik sam mora sastaviti.

“Što je kompliciraniji proizvod, to ga je teže sastaviti, a veći broj mogućnosti da se nešto uprska smanjuje potencijalnu publiku”, pojasnio je genijalac iz Karlovca. S obzirom na to da djeca danas provedu i više od šest sati tjedno igrajući videoigre, zašto za to vrijeme uz edukativnu zabavu ne bi mogli i učiti o elektronici i programiranju, dodao je.

“Roditeljima često kažem da Makerbuino mogu kupiti kao zamjenu za cijenu samo jedne videoigre”, objasnio je Gajšak zašto je cijena njegove konzole trenutačno prihvatljivih 50 eura.

Riječ je o spoju edukacije i zabave, zaključio je na kraju Gajšak kojeg sada čeka veliko iskustvo CES-a, zbog kojeg je, kako je priznao, preuzbuđen i euforičan.