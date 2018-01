NUDE PLAĆU, SMJEŠTAJ I HRANU, ALI RADNIKA NEMA: Ova istarska tvornica očajnički traži čak 120 zaposlenika

Osim plaće od 3500 do 4000 kuna, poslodavac nudi i prijevoz, smještaj i hranu. To će biti poslovno opravdani trošak, što je omogućeno izmjenama poreznih pravila u ovoj godini. Tako će se umanjivati osnovica poreza na dobit, pa će poslodavci imati manje troškove. Postoji mogućnost i stimulacija na plaću.

Tvornica za preradu ribe Mirna bacila se u široku potragu za zaposlenicima, nakon što ih nije uspjela naći preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugih agencija. Sada su pokrenuli široku marketinšku kampanju kojom se nadaju pronaći 120 zaposlenika u proizvodnji, preradi i pakiranju ribe u Rovinju.

Mogućnost uvoza radne snage?

Osim plaće od 3500 do 4000 kuna, poslodavac nudi i prijevoz, smještaj i hranu. To će biti poslovno opravdani trošak, što je omogućeno izmjenama poreznih pravila u ovoj godini. Tako će se umanjivati osnovica poreza na dobit, pa će poslodavci imati manje troškove. Postoji mogućnost i stimulacija na plaću, a radi se o poslu na godinu dana, no akcija traženja radnika vjerojatno će, s obzirom na njihov nedostatak, postati trajna, piše Večernji list. Kako se radi o Istri, županiji koja živi od turizma a ima jednu od najnižih stopa zaposlenosti u Hrvatskoj, ne čudi da je teško pronaći radnike u proizvodnji. Razmišljalo se i o uvozu radne snage, a takve bi radnike privukli ljepotama života u Rovinju tijekom cijele godine.

Stabilizacija poslovanja nakon Podravkina preuzimanja tvornice

Tvornica Mirna prije nekoliko je godina bila pred stečajem, a kasnije ju je preuzela Podravka kada je većinu dionica otkupila od Plurisa u stečaju. Tada se poslovanje stabiliziralo. Dok sindikati tvrde da bi povećanje plaća dovelo do većeg interesa za poslove poput ovih, poslodavci tvrde da su plaće niske jer proizvod mora na tržištu postići cijenu koju ima i konkurencija multinacionalnih kompanija. Večernji list piše da bi država morala napraviti nešto kako bi riješila problem snižavanjem poreznog tereta s rada na kapital, ali i uključivanjem crne i sive ekonomije u službenu statistiku.