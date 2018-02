NOVOIMENOVANI KUJUNDŽIĆEV POMOĆNIK: ‘Nema veze što nemam iskustva, nije zdravstvo kvantna fizika’

‘Uvijek govorimo da nam trebaju mlađi ljudi, a sad kada dolazi mlad čovjek s iskustvom iz realnog sektora, opet se nameću kritike. Teško je biti po mjeri. Smatram da trebam imati šansu dokazati se. Želim pokrenuti stvari nabolje.’

Nakon što je jučer objavljeno da je 32-godišnji Gordan Žanić postao novi pomoćnik ministra zdravstva Milana Kujundžića za plaću od najmanje 13.000 kuna iako nikada nije radio u resoru zdravstva, što je naišlo na brojne kritike, oglasio se sam Žanić.

Bio dopredsjednik bivše Kujundžićeve stranke

Mladi Žanić s 26 godina bio je protukandidat Nadanu Vidoševiću za šefa HGK-a. Dosad se nije bavio zdravstvom, tijekom svoje karijere imao je dvije male tvrtke za prodaju računalne opreme i ugostiteljstvo, no obje su zatvorene. Bivši ministar zdravstva Siniša Varga smatra da je do tog imenovanja dovela činjenica da je Žanić bio dopredsjednik Hrvatske zore, bivše Kujundžićeve stranke. Drugih referenci za ovaj posao, kaže Varga, nema. Iz Ministarstva su priopćili kako će Žanić voditi novoustrojenu Upravu za financijske poslove, fondove EU, međunarodne projekte i javnu nabavu.

POSTAO POMOĆNIK MINISTRA, A NIKAD NIJE RADIO U TOM SEKTORU: ‘U imenovanju je očito ulogu igrala jedna činjenica’



‘Apsolutno sam kvalificiran za posao na koji sam imenovan’

Unatoč kritikama, Žanić se ne da smesti i kaže da bi to što on dolazi iz realnog sektora zapravo trebalo biti pozitivno, a dodaje i da je funkcija na koju dolazi usko vezana uz sve ono čime se do sada bavio. Ne slaže se da bi u zdravstvu trebali raditi samo liječnici, posebno kada je riječ o financijama Ministarstva. ‘Nije zdravstvo kvantna fizika i ne stoji teza da ne znaš raditi nabavu i financije zato što nisi bio u zdravstvu. Inače ni doktori ne bi mogli raditi ništa drugo. Svjestan sam da se digla politička prašina oko mojeg imenovanja, ali apsolutno sam kvalificiran za posao na koji sam imenovan’, rekao je Žanić za 24 sata i dodao da činjenica da poznaje ministra iz Hrvatske zore zasigurno nije odmogla ovom izboru.

Upozorava na dvostruke standarde kada je riječ o politici. ‘Uvijek govorimo da nam trebaju mlađi ljudi, a sad kada dolazi mlad čovjek s iskustvom iz realnog sektora, opet se nameću kritike. Teško je biti po mjeri. Smatram da trebam imati šansu dokazati se. Želim pokrenuti stvari nabolje’, rekao je za 24 sata.