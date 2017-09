NOVO POGLAVLJE SUKOBA U NAJJAČOJ OPORBENOJ STRANCI: U medije procurilo pismo uspješnih SDP-ovih gradonačelnika

Nakon svađa i potresa u SDP-u, članstvu strane su se pismom obratili Kristina Ikić-Baniček, gradonačelnica Siska, gradonačelnik Umaga Vili Bassanese, gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač, gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić i gradonačelnik Ludbrega, Dubravko Bilić.

U pismu uspješni SDP-ovi gradonačelnici naglašavaju nužnost promjena u uzdrmanoj stranci, i to ‘odozdo’, dakle od članstva, prenosi pismo N1.

Ističu kako je SDP svoje djelovanje i rad uvijek temeljio na demokratskom unutarnjem dijalogu te transparentnosti i pravednom izboru vodstva, no ta je tradicija sada narušena zbog zloporabe nekih članova koji pripadaju najužem vodstvu stranke.

‘Promašaj tragičnih razmjera’

‘Svaka minuta ili sekunda provedena u razgovoru s novinarima koja je potrošena na javnu unutarstranačku raspravu, a ne kritiku pogrešnog smjera u kojem Hrvatsku vodi aktualna vlast pod vodstvom HDZ-a je promašaj i pogreška tragičnih razmjera. Neprihvatljivo je stranačke kolege javno prozivati i tjerati iz stranke kao višak. SDP je kao stranka izgrađen na postulatu da nitko u našem društvu nije višak nego sastavni dio cjeline koji nas sve zajedno obogaćuje i to pravilo moramo primijeniti na sebe jednako kao i na sve druge, pogotovo one obespravljene i zakinute bezobzirnom i nezainteresiranom vlašću’, stoji u pismu.

Gradonačelnici u svom pismu pozivaju predsjednika, sve članove Predsjedništva i zastupnike u Hrvatskom saboru ‘da iskoriste stranačka tijela i forume i među svojim drugovima iskažu svoje mišljenje o budućnosti socijaldemokracije u Hrvatskoj i smjeru kojim naša zajednička partija mora ići u budućnosti, a da javnu pozornicu i svjetla reflektora iskoriste za promoviranje naših ideja i stavova o pravednijem i poštenijem društvu koje zajednički želimo graditi, kao i za javno prozivanje konkurenata koji takvo solidarno i egalitarno društvo žele poništiti’.

‘SDP je jedina alternativa nazadnjačkim idejama i onima koji žive u 1941.’

‘Politika se živi s ljudima i među ljudima. Spustite se iz oblaka među nas, obične članove, simpatizere, birače i poslušajte što govorimo. SDP je jedina alternativa nazadnjačkim idejama, grupama i strankama koje žive u 1941. godini i koji bi dosegnute društvene standarde i prava vratili jedno stoljeće unatrag. To ćemo moći i dalje biti samo ako snažni i okupljeni ustrajemo na idejama pravednosti i pravde, građanskih i ljudskih sloboda i jednakih šansi u obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i pravu na rad. Mi moramo biti stranka koja će ukazivati na sve nepodopštine i loše politike i odluke HDZ-a koji nas umjesto na razvijeni i napredni Zapad sve više udaljava od njega’, pišu u pismu i ističu da SDP mora pokrenuti promjene u Hrvatskoj, te da će to biti jedino moguće ako stranka bude snažna, dobro organizirana i uspješno vođena.

‘SDP mora pokrenuti one promjene koje će u fokus staviti obrazovanje, zapošljavanje, inovacije i ulaganje u nove tehnologije. Mi smo ona snaga koja mora pokrenuti i pitanja od kojih bježi HDZ: teritorijalni preustroj zemlje, promjene u sustavu obrazovanja, zdravstva, javne uprave i javnih poduzeća. Mi se moramo boriti za veće plaće zaposlenih i prava trenutačno nezaposlenih jer se za one druge koji ne žive od svoga rada već 27 godina bori HDZ. To su ona pitanja na koja SDP mora dati odgovor. To su ona pitanja koja će zaustaviti iseljavanje naših obitelji i osigurati nam opstanak kao države i društva. Takav SDP koji će okupljati najprije sve svoje članice i članove, a nikako ih dijeliti na “naše i vaše”, simpatizere u svim slojevima društva je naš zajednički SDP. Te smo procese očekivali sa zadnjom izbornom konvencijom, a ovi aktualni događaji pokazuju da nismo dobili tu promjenu koja je jednako potrebna nama članovima SDP-a, kao i građanima Hrvatske. Mi, gradonačelnice i gradonačelnici Čakovca, Koprivnice, Siska, Ludbrega, Umaga… pokazali smo da znamo kako se gradi i ide naprijed. Zasigurno do rezultata nismo došli javnim prozivanjem onih u svojim redovima s kojima se ne slažemo nego upravo obratno – okupljanjem i dijalogom.

Iskoristimo preostalo vrijeme do izvještajne konvencije za bogat i otvoren unutarnji dijalog, a javno plasirajmo politike i stavove za koje znamo da su ispravni i u interesu naših građana. Tako rade odgovorni članovi kojima je SDP na prvom mjestu. Nama, potpisanim članovima SDP-a je socijaldemokracija uvijek na prvom mjestu.

Živio SDP, živjela Hrvatska!’, stoji u pismu koje su napisali uspješni SDP-ovi gradonačelnici, a prenosi ga N1 pozivajući se na izvor blizak vrhu stranke.

