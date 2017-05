NOVINAR OTKRIO: ‘Razgovarao sam s Todorićem. Rekao mi je par zanimljivih stvari i svaka od njih bi bila veliki naslov’

Situaciju u koncernu Agrokor komentirao je za emisiju Novi dan N1 televizije novinar večernjeg lista Ratko Bošković.

Govorivši o Sberbanci, Bošković kaže da je ta banka, u vlasništvu ruske centralne banke, jedina koja ima beskonačni izvor novca no ne može proizvoditi eure pa se to htjelo kompenzirati u Hrvatskoj. Osvrnuo se na izjavu čelnika te banke da njihovo financiranje Agrokora ovisi o razini suradnje.

ČETIRI UVJETA ZA RJEŠAVANJE KRIZE: ‘Agrokoru treba milijardu eura, a to mu neće dati niti jedna banka’

‘Sberbanka igra igru nadmudrivanja’

‘Ne znam koja bi to bila viša razina, valjda Grabar Kitarović i Putin direktno, ali ne znam točno oko čega. Vidim da je premijer dobro reagirao i nije pristao na geopolitičku igru, hladno ih je spustio na zemlju i rekao da je to čisto komercijalni odnos. Ali zanimljivo je da se između redaka ipak naslućuje da ipak postoji jedna geopolitička igra i ruski interes širi od samog Agrokora, ali mi ne znamo koji je. Ne znamo ništa o kreditima na način na koji znamo o obveznicama… Ne znam po kojem pravu su krediti ugovoreni, koji su sudovi nadležni, koja su jamstva dana’, kaže Bošković.



Neprihvaćanje novih kreditiranja po principu roll-up je igra nadmudrivanja, smatra Bošković. Kada je riječ o jučerašnjoj izjavi izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka da ‘banke čekaju u redu da daju kredit Agrokoru’, Bošković kaže da mu se mora vjerovati jer drugo ne znamo.

PLENKOVIĆ S ČELNICIMA SBERBANKE: ‘Nije bilo riječi o tome da država preuzme dugove Agrokora’

RAMLJAK NAKON SASTANKA S POLETAEVOM: ‘Uskoro ćemo saznati stav Sberbanka o novom financiranju Agrokora’

‘Todorić još uvijek ne želi, ne može i neće pričati’

Bošković dodaje da je bivši vlasnik i dalje vlasnik Agrokora, no zapravo je to vjerovničko vijeće koje bi trebalo odlučivati o svemu, a nakon uspostave nagodbe će oni postati i formalni vlasnici. Ovakva će situacija trajati do postizanja nagodbe, kaže novinar Večernjeg lista.

Rekao je i da je s Ivicom Todorićem razgovarao privatno. Intervju mu ipak nije htio dati.

‘Rekao mi je par zanimljivih stvari i svaka od njih bi bila veliki naslov ali ja ne želim o tome govoriti javno, to bi bilo izigravanje povjerenja. On još uvijek ne želi, ne može i neće pričati. Možda neće nikada, ne možemo to reći, to je u ljudskoj prirodi’, zaključuje Bošković za N1.