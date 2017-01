NOVI ZIMSKI UDAR: Potpuna blokada prometa prema moru, stiže novi snijeg, smrzavat ćemo se i na -19 °C!

Pred Hrvatskom je novi zimski udar. Meteoalarm je zbog olujnog vjetra za neke dijelove zemlje izdao crveno upozorenje. Promet je ponegdje zatvoren, a ponegdje se odvija otežano. Očekuju se nove snježne padaline i ondje gdje su trenutačno prestale, a temperature će pasti i do -19 stupnjeva Celzija.

Jutro je u Hrvatskoj osvanulo mahom u minusu. Najhladnije je u 7 sati opet bilo na Zavižanu s -12,7 stupnjeva Celzijevih, dok je među gradovima najveći minus od 5,8 ispod ništice zabilježen u Delnicama. Smrzavali su se i Slavonci pa je tako primjerice u Đakovu izmjereno -4,2 stupnja. Dalmacija, Istra i Primorje ipak su većinom bili u plusu. Snijeg koji je ponegdje padao tijekom noći, ujutro je nastavio u gorju, u Zagrebu, sjeverozapadnim krajevima zemlje te u Slavoniji. Kad je riječ o visini snijega, jutros je u 7 sati najviše izmjereno na Zavižanu i to 69 centimetara, slijede Delnice s 42 centimetra, Parg-Čabar s 37, Otočac s 36 te Lipik i Slunj s 30 centimetara.

Zbog vjetra zatvoreni dijelovi autocesta i drugih prometnica

Zbog jakoga vjetra i snježnih zapuha za sav su promet zatvoreni dijelovi autocesta i drugih prometnica ili se vozi uz ograničenja, a u prekidu su brojne brodske linije, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub. Za sav su promet zatvoreni dijelovi autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje; autocesta A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica; autocesta A7 između čvorova Sveti Kuzam i Šmrika; Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene; državna cesta DC1 između Udbine i Knina; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, Paški most i Krčki most.

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorene su: riječka obilaznica između čvorova Škurinje i Orehovica i DC25 Gospić-Karlobag. Na dionici Jadranske magistrale (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).



Trenutačno nema prohodnih cesta za teretna vozila (s i bez prikolice) prema Dalmaciji i obrnuto, te za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Istri, Rijeci, sjevernom primorju i obrnuto.

Snijeg i poledica otežavaju vožnju

Snijeg otežava vožnju mjestimice u Gorskom kotaru, Lici, Slavoniji, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj a zbog niskih temperatura moguća je poledica. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme, ako je moguće odgode putovanje.

Zbog zimskih uvjeta na dionicama autoceste A1 između čvorova Bosiljevo2 i Sveti Rok zabrana je prometa za teretna vozila s ili bez prikolice.

U prekidu su i brodske linije. Na riječkom okružju ne plove katamarani na linijama Novalja-Rab-Rijeka, Mali Lošinj-Rijeka; brodovi na linijama Mali Lošinj-Unije-Susak; trajekti na linijama Brestova-Porozina, Lopar-Valbiska. Stinica-Mišnjak, i Prizna-Žigljen.

Na splitskom okružju u prekidu su katamaranska linija: Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Split-Hvar-Korčula i trajekt na liniji Split-Supetar. Na zadarskom okružju u prekidu je katamaranska linija Zadar-Premuda-Silba-Olib. Katamaran na liniji Split-Bol-Jelsa isplovit će iz Splita u 16 sati direktno za Stari Grad bez pristajanja u lukama Bol i Jelsa.

Stiže novi snježni pokrivač

U hrvatskoj se danas, prema prognozi DHMZ-a, očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa snijegom, na Jadranu i kišom. Ponajprije u unutrašnjosti očekuje se stvaranje novog snježnog pokrivača, u gorju ponegdje i većeg od 20 cm. U drugom dijelu dana na Jadranu postupni prestanak oborine. I dalje vjetrovito uz umjeren do jak sjeveroistočnjak koji u gorju može imati olujne udare. Na Jadranu će puhati jaka, na udare olujna i orkanska bura. Najviša dnevna temperatura od -5 do 0, na Jadranu između 3 i 8 °C.

Meteoalarm je crvenu uzbunu izdao za Istru, Kvarner, riječku regiju, velebitsku i sjeverni dio Dalmacije. Južna i srednja Dalmacija imaju narančasto upozorenje, jednako kao i kninski predio.



Slična upozorenja Meteoalarm daje i za srijedu, samo je središnja, sjeverozapadna Hrvatske te Slavonija bez ikakvih upozorenja.

U Virovitici i do -18, u Slatini -19

Od srijede padaju i temperature koje će primjerice do kraja tjedna u nedjelju u Gradištu kod Županje ili Sisku iznositi -16 stupnjeva, a u idući ponedjeljak čak -17. Karlovac, Koprivnica, Slavonski Brod i Virovitica -17 bilježit će već u nedjelju. U ponedjeljak se, pak, u Virovitici očekuje -18 stupnjeva. Rekorder je ipak Slatina koja bi prema sedmodnevnoj prognozi idući tjedan trebala početi s debelih -19 stupnjeva Celzija.

Snijeg će, kako je i najavljeno padati još i u srijedu, primjerice u gorju, Karlovcu te zapadnoj i istočnoj Slavoniji.