NOVI ZAOKRET U MISIJI ‘SPAŠAVANJA AGROKORA’: Jamnica, Belje i PIK Vrbovec jamčili nevjerojatnim ciframa

Putem Zagrebačke burze osam je tvrtki iz sastava Agrokora – Belje, Jamnica, PIK Vinkovci, Vupik, Zvijezda, Ledo, Tisak i Žitnjak izvijestilo o odgodi objave financijskih izvješća za prvi i drugi kvartal ove godine.

Novi revizor, PricewaterhouseCoopers, zaprimio je obavijest da zbog neplanirano velikog opsega posla nisu u mogućnosti završiti reviziju poslovanja u prvotno procijenjenim rokovima te procjenjuju da će ga revizorsko izvješće za poslovnu 2016. godinu biti gotovo do 31. srpnja, a financijska izvješća za prvi i drugi kvartal ove godine najkasnije do 31. kolovoza. Prvotno je bilo najavljeno da će izvješća biti objavljena najkasnije do 30. srpnja, piše Jutarnji list.

Jamnica, Belje i PIK Vinkovci – na Zagrebačkoj burzi objavile i očitovanja svojih uprava na upite dioničara zaprimljene na glavnim skupštinama održanim početkom lipnja među kijima su bila i ona o potraživanjima i obvezama prema svakoj pojedinačnoj povezanoj osobi kao i obvezama temeljem jamstava izdanih u korist vladajućeg društva odnosno Agrokora te jamstvima i sudužništvima u korist povezanih osoba.



Prijavljena potraživanja

Prema tim podacima, ukupan iznos prijavljenih potraživanja Jamnice u postupak izvanredne uprave iznosi 1,36 milijardi kuna, od čega najviše, 1,06 milijardi kuna, prema Agrokoru d.d., dok ukupne obveze Jamnice prema povezanim društvima iznose 25,9 milijuna kuna.

Potraživanja Belja prema svakoj pojedinačnoj povezanoj osobi iznose ukupno 106,06 milijuna kuna, od čega se polovica ili 53,2 milijuna kuna odnosi na PIK Vrbovec, dok u stavci obveza Belje iskazuje iznos od ukupno 987,6 milijuna kuna, od čega se na Agrokor odnosi 899,6 milijuna kuna.

Potraživanja PIK-a Vinkovci ukupno iznose 36,5 milijuna kuna, od čega najviše, 14,1 milijun kuna, prema tvrtki Eko Biograd te Konzumu 11,04 milijuna kuna, dok obveze te tvrtke i njegovih tvrtki kćeri Eko Biograd i Felix iznose 1,1 milijardu kuna, od čega se najveći dio odnosi na Agrokor, 799,5 milijuna kuna, te Agrokor trgovinu 294 milijuna kuna.

Potencijalne obveze

Iako nije riječ o finalnim iznosima te su tri tvrtke iznijele i podatke o ukupnom iznosu potencijalnih obveza po osnovi sudužništva i jamstava (supsidijarnih i solidarnih) u korist vladajućeg društva odnosno Agrokora te jamstava i sudužništava u korist povezanih osoba osim vladajućeg društva.

Iz Jamnice tako navode kako ukupan iznos potencijalnih obveza te tvrtke po osnovi sudužništva i jamstava u korist Agrokora iznosi 27,08 milijardi kuna, a u korist povezanih osoba 4,13 milijardi kuna. PIK Vinkovci navodi 21,08 milijardi kuna kao ukupan iznos potencijalnih obveza po osnovi sudužništava i jamstava u korist Agrokora, a u korist povezanih osoba 37,38 milijuna kuna.

Obveze Belja temeljem jamstava izdanih u korist Agrokora iznose 19,35 milijardi kuna, a temeljem sudužništva u korist vladajućeg društva 375 milijuna kuna, dok jamstva i sudužništva u korist povezanih osoba iznose 879,09 milijuna kuna.

‘Uprava društva nije imala nikakvih saznanja…’

Uprave tih tvrtki objašnjavaju i kako se sva jamstva odnose na društva koncerna Agrokor i riječ je uglavnom o jamstvima po kreditima i drugim financijskim instrumentima koja su korištena u svrhu financiranja cijelog koncerna pa i same Jamnice, Belja i PIK-a Vinkovci.

‘Kako je financiranje koncerna bilo centralizirana funkcija na nivou Agrokora d.d., i uobičajena kroz dugi niz godina, Uprava društva nije imala nikakvih saznanja a niti su, prema njihovom najboljem znanju, postojale okolnosti na temelju kojih bi se dalo zaključiti o postojanju ili potencijalnim nedopuštenim raspolaganjima u svezi predmetnih jamstava’, napominju iz uprava triju Agrokorovih kompanija.

Te su tvrtke, sukladno zakonskim odredbama, podnijele zahtjev da im se osigura iznos što će ga eventualno platiti za dužnika i njegova ovisna i povezana društva i to razmjerno iznosu koji bi im pripao kao vjerovniku u postupku izvanredne uprave. Uprava je mišljenja da jedino aktivacija izdanih jamstava potencijalno predstavljaju štetu za tvrtku te da bi bilo kakav drugi oblik eventualne buduće štete koja bi naknadno mogla nastati društvu nije moguće prijaviti temeljem zakonskih odredbi, navode iz Jamnice, Belja i PIK-a Vinkovci u odgovorima na upite dioničara, piše Jutarnji list.