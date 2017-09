NOVI ZAKON O BRANITELJIMA PODIJELIO HRVATE, PALE I TEŠKE RIJEČI: ‘I ja hoću biti hrvatski branitelj’

Tekst na temu novog Zakona o hrvatskim braniteljima Net.hr-a, koji otkriva koje sve povlastice s novim dokumentom stižu, odnosno koji su noviteti koje on obuhvaća, podigao je veliku buru na društvenim mrežama.

Među brojnim komentarima na našem Facebooku našlo se tako i mnogo rasprava, i to onih žestokih. Rasprave su išle toliko daleko da su stigle do pogrdnih naziva i uvreda, ali su i pokazale koliko je društvo podijeljeno. Vodile su se oko toga tko je pravi branitelj, a tko lažni, zašto oni koji znaju da ima lažnih ne ukažu na njih imenom i prezimenom, jesu li branitelji zaslužili sve što dobivaju, koliko su u odnosu na njih pridonijeli oni koji su za rata obavljali druge poslove i tako dalje i tako dalje…

One najzanimljivije smo “izvukli”.

“Ja sam ratovao za slobodnu i bogatu Hrvatsku i ne tražim penziju jer me sram pošto radim i zdrav sam, i dosta s tim penzijama, dostaaaaaaaaa”, napisao je M.M. očito revoltiran raspravom oko mirovina. Komentari na njegovu objavu bili su, između ostalog: “Pošten čovjek, svaka čast” te “Jesi siguran da si zdrav”.

“RH je izgleda još uvijek dobra krava muzara, pa navalite “domoljubi”, vas preko pola milijuna ste to nesumnjivo zaslužili… jadna li nam majka!!!!”, napisao je M.P. nakon čega se povela poduža rasprava o lažnim i pravim braniteljima pa je tako, između ostalog, F.P. napisao: “Misliš da nas nije bilo toliko? Koliko je branitelja bilo cijeli rat u vojsci? Obično su pozivani na neki rok, mislim tri mjeseca… Misliš da nakon ležanja u blatu, metaka oko glave, eksplozija na par metara od tebe, pretrpljenog straha na straži, jer ne znaš tko će i od kuda doći, ne zaslužuju povlastice u odnosu na one koji su “ratovali” po kafićima i u Njemačkoj. Ili bismo trebali i onima na drugoj strani dati mirovine pa da se nitko ne buni. Što se tiče revizije, ponovne kontrole svih invalida, zašto ne, ima ih koji to nisu zaslužili, ja ih znam nekoliko, počevši od tajnice zapovjednika…”. Daljnji tijek vodio je ka tome zašto se ne prijavljuje nekoga ako se zna da koristi državne povlastice, a nije branitelj.

Branitelj na radu u inozemstvu

Svoje komentare objavili su i brojni branitelji koji tvrde da i danas rade ili imaju male mirovine, ali i neki koji su otišli trbuhom za kruhom. “Ja kao branitelj s mirovinom od 2009 kuna, sa 37 godina radnog staža , strašan je to privilegij… Nespavanje noću, hrpa tableta, ex firma mi dužna cca 200.000 kuna (koje se ne mogu naplatiti). Ajmo uhljebi svih boja da vas čujem… Pizda vam materina”, napisao je T.K.

“Ali zato prima dobre privilegije oko 300.000 boraca za privilegije, a 200.000 branitelja mrvice, ali će zato porasti broj branitelja svakom godinom sve više. Ja sam dragovoljac Domovinskog rata i ne primam ništa, srećom radim u inozemstvu, pa neću hraniti ove borce za privilegije”, napisao je V.V. na kojeg se odmah nadovezao T.K. : “I ja sam zimi u inozemstvu, na eurima radim na crnjaka po hotelima na osiguranju za dobru lovu”.

Osiguravanje biračkog tijela

Brojni su braniteljske mirovine i izdvajanja za njih usporedili s onim partizanskima, a M.R. je to sagledala iz drugog kuta: “Baš me zanima dokad će…. a ta ista gamad “domoljuba” se bunila za one iz 1945. Ovih se ne budemo riješili idućih 100 g. Domoljuba i ratnika ko pljeve. A da ih pošalju u Sj. Koreju jer takvih tamo sad treba…”. Njoj se u nešto drugačijem duhu pridružio i I.K. komentarom: “HDZOVCI SU TOLIKO BUKE STVORILI OKO PARTIZANA, A SADA IH SAMI STVARAJU… TKO ĆE RADITI ZA SVE TO, DRAGA GOSPODO. ZA TO VAM NEĆE BITI DOVOLJNI POREZI I IZMIŠLJENI I STVARNI …SHVATITE DA NI NAJBOGATIJE ZEMLJE TO NE MOGU”.

Neki su primijetili i političku dimenziju novog zakona. “Svrha ovog zakona i predviđenih i sadašnjih privilegija jest da se osigura stabilna glasačka mašinerija za HDZ”, napisao je tako V.M. dok je S.T. napisao: “Već 27 godina mijenjaju zakon o ‘braniteljima’..! Zašto? Valjda zato da s pomoću njih i dalje vladaju…! Jer potonje ionako boli qurac za narod, važno da je njima ‘banja’….!”

“Prvi status 22 godine nakon rata?!? Pa onak, jel to normalno?!? Jbt, a djeca, a tek ona s posebnim potrebama, a teško bolesni i hospiciji, a starčad bez kore kruha, a invalidi, a zdravstvo, a škole i vrtići?! Nema? A za ovo ima? Pa jeste li vi normalni?”, napisala je, pak, M.V. primijetivši kako i brojne druge skupine građana imaju probleme za koje se rješenja ne pronalaze.

Na kraju su neki, poput M.G., tek kratko zaključili: “I ja hoću biti hrvatski branitelj’