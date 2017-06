POSEBNA PROMETNA REGULACIJA U ZAGREBU: Dio prometnica zatvoren zbog ‘Brzih i zeštokih’

Od petka navečer, do ponedjeljka ujutro, potpuno je blokirana Avenija Dubrovnik, a u prekidu je i tramvajski promet

U subotu i nedjelju, 3. i 4. lipnja 2017., na području Novog Zagreba održavat će se automobilističke utrke ubrzanja pod nazivom „Brzi i žestoki“ u organizaciji Auto kluba Brzina.

U sklopu održavanja događaja će prema procjenama organizatora sudjelovati oko 200 natjecatelja, a očekuje se dolazak do 15.000 gledatelja u dva dana. Treninzi i kvalifikacije utrka se odvijaju od 10 do 20 sati oba dana događanja. Cjelokupni prostor će biti ograđen zaštitnim ogradama i čuvan od strane redarske službe organizatora.

Za potrebe organizacije prostora starta i cilja utrka, tribina za gledatelje i odvijanje treninga, kvalifikacija i natjecanja utrka ubrzanja od petka, 2. lipnja od 20 sati do ponedjeljka, 5.lipnja do 4 sata za sav promet se zatvara Avenija Dubrovnik na dijelu od Cimermanove do Avenije Većeslava Holjevca, objavila je PU Zagrebačka



Tramvajski promet na Aveniji Dubrovnik od okretišta Sopot do okretišta Savski most se obustavlja od subote 2. lipnja od 0.30 sati do nedjelje 5. lipnja do 23 sata i odvijat će se prema organizaciji ZET-a.

Promet će na navedenom potezu će biti u potpunosti zatvoren, a na prilaznim pravcima otežan.

Pristup posjetiteljima Zagrebačkog velesajma i objektima unutar njega bit će omogućen iz Cimermanove ulice (ulazi zapad 1 i 2), odnosno od Antallove ulice, cestom uz istočnu stranu Zagrebačkog velesajma – servisnom cestom uz južnu stranu Zagrebačkog velesajma do objekta Gastro Globus.

Vozačima se preporučuje da u vrijeme zatvaranja prometa izbjegavaju prolazak kroz Novi Zagreb u tranzitu.

Obilazni pravci

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu istok – zapad su:

Slavonska avenija – Zagrebačka avenija na sjeveru – preporučeni pravac,

Avenija Dubrovnik – Avenija Većeslava Holjevca – Antallova – Cimermanova – Avenija Dubrovnik na sjeveru – otežani pravac,

Avenija Dubrovnik – Siget – Froudeova – Sortina – Resselova – Avenija Dubrovnik na jugu – otežani pravac,

Zagrebačka obilaznica na jugu – preporučeni pravac.

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu sjever – jugsu:

Savska cesta – Jadranski most – Jadranska avenija na zapadu

Držićeva avenija – Sarajevska – Vatikanska – Ulica SR Njemačke na istoku.

Policija moli sve vozače i vlasnike da pravovremeno uklone svoja vozila s mjesta gdje to neće biti privremeno dopušteno zbog osiguranja događanja.