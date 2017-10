NOVI VELIKI PROJEKT U ZAGREBU: Otvoreni radovi na izgradnji 608 stanova u Podbrežju

U zagrebačkom naselju Podbrežje gradonačelnik Zagreba Milan Bandić u ponedjeljak je otvorio prvu fazu radova na izgradnji 608 stanova čiji se završetak očekuje u prosincu iduće godine.

“Ovim smo danas označili početak radova na izgradnji prve faze koja obuhvaća izgradnju 608 stanova za građane Zagreba – 200 stanova za socijalni najam, 200 za javni najam te 208 za znanstvene novake Sveučilišta u Zagrebu kojima će Grad subvencionirati kamatu od dva posto”, rekao je Bandić koji je položio kamen temeljac za izgradnju stambenog naselja Podbrežje u kojem će se prema urbanističkom planu uređenja izgraditi ukupno oko 1800 stanova u 11 zgrada s pratećim javnim sadržajem, do kraja 2019.

Projekt će po modelu zagrebačke stanogradnje ostvariti Grad Zagreb i Zagrebački holding. Bandić je poručio kako je ovo “veliki dan za obrazovane mlade ljude kojima će se omogućiti da svoje stručne i znanstvene potencijale ostvare ovdje – za sebe, svoje obitelji, svoj grad i zemlju”.

Osim stanova, vrtić, škola, kulturni centar i zdravstvene stanice

Predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban rekla je kako je za prvu fazu radova izdvojeno 230 milijuna što, osim izgradnje 608 stanova čiji se završetak planira krajem 2017., uključuje i izgradnju vrtića, osnovne škole, kulturnog centra i zdravstvene stanice. Realizacija projekta Podbrežje je planirana krajem 2019.



Prema Urbanističkom planu uređenja u Podbrežju je planirana gradnja 11 samostojećih, stambenih građevina visine do 9 etaža s ukupno 1800 stanova, dvije predškolske ustanove, osnovna škola, kulturno-informativni centar, bazenski kompleks i sportska dvorana. Također, parkovi, te po šest igrališta za djecu do šest godina i za djecu i tinejdžere od 7 do 18 godina. Naselje je koncipirano kao pješačko. Područje obuhvata iznosi 19,4 hektara, navodi Zagrebački holding na svojim internetskim stranicama.