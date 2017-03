NOVI UDARAC: Hrvati na vrhu liste protjeranih iz Kanade – nepoželjni smo zbog jednog prilično ozbiljnog problema

Iako je Kanada posljednjih desetljeća vrlo otvorena prema imigrantima, u posljednje vrijeme sve više zabranjuje ulazak onima koji iz različitih razloga nisu dobrodošli u toj zemlji te ih deportira natrag odakle su i došli.

Prema novim podacima kanadske pogranične službe, najviše deportiranih je iz Mađarske, dok Hrvati ne zaostaju previše. U razdoblju od 2012. do 2016. iz Kanade su deportirana čak 1282 hrvatska državljanina.

Kanada godišnje deportira tisuće ljudi, piše The Globe and Mail, no nije poznato zašto su pojedinci protjerani. Većinom je razlog deportacije neispunjavanje osnovnih uvjeta za ulazak u Kanadu, dok je tek deset posto ljudi deportirano zbog kriminala. To je ujedno drugi razlog po broju ukupnih ekstradicija u toj zemlji.





Podaci kanadskih pograničnih službi pokazuju da su na prvom mjestu po broju deportiranih Mađari, odnosno mađarski Romi. Iz te su zemlje u razdoblju od posljednje četiri godine deportirane ukupno 6942 osobe. Slijede Meksikanci te Amerikanci, koji ilegalno ulaze u Kanaui kako bi tražili posao ili pak pobjegli od policije.

Nakon Amerikanaca, u Kanadi su najnepoželjniji Kinezi, Kolumbijci, Indijci, Francuzi, Sjevernokorejci i Hrvati. Čak 1282 hrvatska državljanina deportirana su iz Kanade u razdoblju od 2012. do 2016.

Mađarski Romi prednjače po broju deportacija zato jer se teško uklapaju u sustav te su često akteri kriminalnih radnji. Vlasti u Kanadi imaju velik problem s mađarskim Romima, a to najbolje dokazuje podatak kako su u mađarskim gradovima u kojima živi velik broj romske manjine dijeljeni leci kanadske države u kojima ih se upozorava kako će odmah po dolasku u tu državu biti deportirani natrag. Onima koji su se ipak provukli vlada nudi dvije tisuće dolara u zamjenu za napuštanje države.

Takva je kampanja polučila uspjeh – broj mađarskih Roma koji je uložio zahtjev za vizom 2013. iznosio je samo 96. Drugi su u zamjenu za novac povukli svoje ranije zahtjeve.

Analizirajući tzv. Indeks nedobrodošlice, koji su sastavile kanadske pogranične službe, na prvom mjestu također se nalazi Mađarska, a slijede Slovačka, Hrvatska i Češka. Kanadski dnevni list ističe kako su te države sa značajnom romskom populacijom, a izvršna direktorica Kanadskog vijeća za izbjeglice smatra kako se u te četiri zemlje često krše prava manjina, osobito Roma.