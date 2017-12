NOVI UDAR PO DŽEPU: Skočile cijene mesa, mliječnih proizvoda, voća i povrća, ali loše vijesti ne staju s poskupljenjem hrane

Cijene hrane i bezalkoholnih pića u odnosu na isti mjesec lani više su za 2,8 posto, konkretno, rastu cijene mlijeka, sira i jaja (plus 6,9 posto), povrća (3,5 posto), voća (+3,4 posto), ulja i masti (12 posto) te mesa (2,7 posto).

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, uz stagnaciju na mjesečnoj razini, na godišnjoj su razini u studenom i treći mjesec zaredom zabilježile rast po stopi od 1,4 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku, tako da je u razdoblju od siječnja do studenoga prosječna stopa inflacije iznosila 1,1 posto, a najveći generator rasta potrošačkih cijena na godišnjoj razini i dalje su cijene prehrane, koje u strukturi potrošačke košarice čine nešto manje od 30 posto, piše Slobodna Dalmacija.

Doprinos pozitivnim godišnjim stopama inflacije dao je i godišnji rast cijena u kategorijama alkoholnih pića i duhana (plus 2,4 posto), zatim restorana i hotela (plus 6,5 posto), te prijevoza (plus 2,8 posto), dok su, istovremeno, snažniji porast indeksa potrošačkih cijena na godišnjoj razini ublažile niže cijene stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva (minus 0,7 posto), pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstva (minus 0,5 posto) te komunikacija (minus 0,5 posto).



Cijene bi trebale, prema RBA-ovim analitičarima ići gore i tijekom ovog mjeseca zbog zbog porasta administrativno reguliranih cijena (električne energije).

“Istovremeno očekujemo nastavak rasta doprinosa cijena energije u ukupnom indeksu potrošačkih cijena. Posljedica je to baznog učinka i već spomenutog podizanja cijena električne energije. Prosječna stopa inflacije s očekivanih 1,2 posto u 2017. trebala bi u 2018. ubrzati na 1,4 posto. Osim inflacije ponude, odnosno pozitivnog doprinosa rasta cijena prehrane i energije, očekujemo da bi i doprinos snažnije domaće potražnje trebao gurati cijene prema blago višim razinama”, stoji u analizi RBA.