NOVI SVJETSKI POREDAK: ‘Vrijeme Marića ide goodbye, a vrijeme Pernara tek dolazi’

Sjednica Sabora na kojoj se raspravljalo o opozivu ministra financija Zdravka Marića trajala je noćas do sitnih sati, a zastupnike je budnima držao Ivan Pernar svojim novim opaskama o masonima.

U 1 sat po noći Pernar je tako u Saboru govorio o tajnim društvima, masonima i novom svjetskom poretku. Ministar Marić služi masonima i tajnim društvima, tvrdi Pernar, i zato ga on neće podržati na današnjem glasovanju.





‘Vrijeme gospodina Marića ide goodbye, a vrijeme Pernara tek dolazi. Vaša glava sutra leti. Vi ćete biti žrtvovani’, poručio je Pernar ministru financija i dodao kako postoje ljudi koji su glupi i oni ljudi koji se samo prave glupi. Zatim je zaključio da je Marić previše pametan da bi spadao u prvu skupinu pa se stoga samo pravi glup.

‘Ne znam kako drukčije objasniti njegovo ponašanje tijekom cijele ove sjednice Sabora gdje mu se cijelo vrijeme argumentirano ukazuje na njegove propuste, a gdje se on brani nekakvim teorijama urote! Ne shvaća da je cijela hrvatska javnost protiv njega’, napisao je Pernar na svom Facebooku uz video snimku njegovog govora.

‘On se brani iracionalnim teorijama urote. Ne shvaća da je cijela Hrvatska javnost protiv njega. Fajrunt je gospodine Mariću, vi letite s ovog mjesta’, rekao je Pernar.

Nastavio je Pernar potom priču o masonima, pri čemu nije zaboravio spomenuti Marijana Hanžekovića.

‘On mrcvari cijelu zemlju ovrhama. Stvorio je bogatstvo od toga i on se često puta hvalio da je on izmislio ovaj ovršni sustav u kojem javni bilježnici, a ne sudovi provode ovrhe’, kaže Pernar i dodaje kako Zdravko Marić nije ništa učinio da se to promijeni. Pernar stoga zaključuje da je Marić stavio sebe u službu masonerije. Zato ga Pernar, objasnio je, neće podržati.

‘Mene je u ovaj sabor izabrao hrvatski narod, a ne masonerija, ne korporacije, ne vlasnici medija, naprotiv oni bi učinili sve što mogu da ja ne budem ovdje i da ovo ne govorim. Međutim, vrijeme gospodina Marića ide good bye, a vrijeme Ivana Pernara tek dolazi’, zaključio je Pernar.

Zatim je na Facebooku objavio da je to bio njegov vjerojatno posljednji govor u ovom sazivu Sabora.