NOVI ŠOK ZA MLADE NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU: Moraju potpisati aneks ugovora…

Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je novu odluku koja ne ide na ruku korisnicima mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Neki od njih već su primili, a neki će tek primiti anekse ugovora na kućnu adresu, u kojima stoji da moraju koristiti isključivo javni prijevoz kako bi ostvarili pravo na naknadu putnih troškova. Nova odluka vrijedi od rujna. Svi koji su nakon 1. siječnja 2016. sklopili ugovore o radu bez zasnivanja radnog odnosa morat će svaki mjesec Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dostavljati potvrdu o kupljenoj karti kod autoprijevoznika kojim dolaze na svoje radno mjesto. U protivnom, naknada za prijevoz polaznicima neće biti isplaćena.

Drugim riječima, ako netko do mjesta stručnog osposobljavanje putuje primjerice automobilom ili biciklom, neće primiti naknadu putnih troškova.

Dio korisnika ne može koristiti javni prijevoz jer ga nema

Mladima je tako oduzeto pravo da izaberu kako će stići na posao. Problematičnija je činjenica da dio korisnika mjere živi u malim sredinama gdje javni prijevoz nije u cijelosti prilagođen zaposlenima, dok ga u nekim ruralnim sredinama niti nema. HZZ se tako pridržava zakona koji nalaže Europska unija, a koji je nemoguće provoditi u Hrvatskoj zbog nepostojanja razvijene infrastrukture javnog prijevoza.

Prije ove odluke HZZ je mladima odlučio oduzimati određeni iznos od naknade ako uzmu bolovanje te im umanjivati i naknadu za prijevoz u danima bolesti.

Još jedna ovakva odluka razljutila je korisnike SOR-a koji su se na društvenim mrežama požalili na aneks ugovora. Neki od njih već su najavili kako ga ne kane potpisati.

HZZ ne može znati što je nekome potrebno da dođe od kuće do posla

Mreža mladih Hrvatske (MMH) koja se intenzivno bavi problemima vezanim uz mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa tvrdi – nije na HZZ-u da odredi što je nekome potrebno da dođe od kuće do posla.

‘Iako se naoko čini kao dobar potez tražiti da korisnici SOR-a transparentno prikažu kako troše taj novac, treba se uzeti tri stvari u obzir:

Nije uloga HZZ-a da odredi što je nekome potrebno da dođe od kuće do ‘posla’. Možda je to karta za vlak, autobus ili tramvaj, što u ovoj situaciji nije problem. No, možda je to gorivo ili cestarina za automobil ili čak mast za podmazivanje lanca na biciklu. Nije bitno. Sve to se mora moći pokriti naknadom za putne troškove. Ovakva pravila za putne troškove nemaju niti zaposlenici/e u javnim službama pa zašto bi i korisnici/ice SOR-a kojima bi ova mjera trebala pomoći, a ne komplicirati život.

Možda su ipak donositelji odluka u ovom slučaju odlučili podsjetiti sve koji su na stručnom osposobljavanju da se ne radi o pravom zapošljavanju, da njihova prava nisu zajamčena ničime i da budu zadovoljni mrvicama koje padaju sa stola’, objavila je Mreža mladih Hrvatske na službenoj Facebook stranici.

