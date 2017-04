NOVI REŽIM NA GRANIČNIM PRIJELAZIMA: ‘Gužve na granicama neće biti moguće izbjeći, bit će još i veće’

Provjera, odnosno skeniranje, dokumenata svih putnika koja će se od petka provoditi na graničnim prijelazima na vanjskoj, ali i unutarnjoj granici Europske unije po putniku će trajati od 15 do 20 sekundi, no hrvatska policija svejedno očekuje veće gužve na graničnim prijelazima.

PRIPREMITE ŽIVCE I PUTNE DOKUMENTE: Od petka nas čekaju strože kontrole i zastoji na granici sa Slovenijom





Po riječima Dražena Horvata iz Uprave za granicu Ravnateljstva policije povod novim pravilima je “jačanje sigurnosnog aspekta u svakom pogledu između ostaloga i pojačane prijetnje terorizma, ali i bilo kakvih drugih kriminalnih aktivnosti”.

Na pitanje hoće li se ista pravila primjenjivati u državama koje su ranije ukinule granične prijelaze, primjerice između Austrije i Njemačke, Horvat je kazao da je između država gdje je ukinut nadzor nad državnim granicama uvedena privremena granična kontrola koja se provodi sukladno posebnim odredbama Zakonika o schengenskim granicama.

“To je privremenog karaktera i ne mora se odnositi na skeniranje putnih isprava. To je više u svrhu kontrole tko ulazi na kritičnim prometnim pravcima, ali ne na čitavoj granici između primjerice Njemačke i Austrije, nego gdje jedna od tih država procijeni da je to neophodno. U tom slučaju pojedina država treba izvijesti sve ostale države članice i u ograničenom razdoblju provesti određene ciljane kontrole”, pojasnio je Horvat.

Rezultat izmjene Zakonika o schengenskim granicama

Početak provedbe sustavnih provjera na svim graničnim prijelazima rezultat je nove europske uredbe odnosno izmjene Zakonika o schengenskim granicama kojima se uvode promjene u provedbi granične kontrole u svim državama članicama EU koje primjenjuju schengensku stečevinu i u svim državama pridruženim schengenskom prostoru.

“Cilj je promjena sustava granične kontrole na način da će se od 7. travnja provoditi sustavne provjere i za osobe koje uživaju pravo slobode kretanja u skladu s pravom EU. Do sada te osobe nisu bile sustavno provjeravane, do sada su se provjeravala samo na ciljanoj razini, znači ukoliko je to bilo neophodno provjeravali su se kroz sustave koji su na raspolaganju graničnoj policiji.

Od sutra novost je da će i te osobe morati biti sustavno provjeravane kroz sve baze podataka kojima raspolaže granična policija. Nova se pravila počinju primjenjivati u svim državama koje primjenjuju schengensku pravnu stečevinu i ono što je najvažnije spomenuti da će, obzirom da se do sada nije sustavno provodila provjera tih osoba, da će to vjerojatno izazvati veće gužve na graničnim prijelazima”, kazao je Horvat.

STROŽE KONTROLE: Hrvatska policija na granice šalje sve raspoložive ljude i tehniku, detaljno će provjeravati i državljane EU

Pojasnio je i da nema promjene u vezi dokumenata s kojima se može preko granice. “Putne isprave koje su do sada važile važe i dalje. Državljani EU mogu putovati kao i do sada i u države u koje su i do sada mogli s osobnim iskaznicama i s putovnicama, dok državljani trećih zemalja moraju imati važeće putovnice.

Državljani trećih zemalja koji moraju imati vizu trebaju je ishoditi prije dolaska. Također moraju provjeriti imaju li valjanu putnu ispravu, jer ako je riječ o državljanima trećih zemalja putovnica mora biti izdana unatrag 10 godina i mora biti valjana još tri mjeseca nakon planiranog izlaska iz Hrvatske”, pojasnio je Horvat.

Preko hrvatskih granica uglavnom prolaze državljani EU

Kazao je i da gužve na granicama neće biti moguće izbjeći, posebno jer su one i do sada bile velike u vrijeme blagdana i turističke sezone. “Gužve će sigurno biti nešto veće, jer treba voditi računa da preko hrvatske granice prelazi 76 posto državljana EU i svega 24 posto državljana trećih zemalja za koje se ništa bitno neće promijeniti jer su i do sada bili provjeravani u okviru sustava.

Policajac koji će na graničnom prijelazu skenirati putnu ispravu provjerit će je li ona valjana, je li proglašena nevažećom, ukradenom ili slično. Također, provjerit će predstavlja li osoba “prijetnju za javni red, međunarodne odnose bilo koje države članice, za javno zdravlje” i ako je sve u redu bit će joj dopušten prijelaz.

Horvat je kazao kako očekuje da će hrvatska policija uskoro dobiti pristup Schengenskom informacijskom sustavu, a do tada će se dokumenti putnika provjeravati kroz Interpolovu bazu izgubljenih i ukradenih putnih isprava i nacionalne baze podataka.