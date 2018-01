NOVI RAVNATELJ PLITVICA EKSPRESNO ODUSTAO OD LUKSUZNOG SUV-a: ‘Nije točno da se to vozilo moralo kupiti’

Kovačević je odlučio da takvo vozilo ne odgovara potrebama parka i da nije točna tvrdnja njegove prethodnice da se ono moralo kupiti

Novi ravnatelj Plitvičkih jezera Tomislav Kovačević ekspresno je povukao iz natječaja kupnju luksuznog SUV-a vrijednog do 375.000 kuna, neslužbeno je potvrđeno za 24sata.

Prema specifikacijama objavljenima u natječaju, luksuzni SUV je trebao biti dizelaš, imati mjenjač sa šest brzina, najmanje 130 konjskih snaga, biti dužine između 4,44 i 4,5 metara, širine do 1,9 metara, visine do 1,65 metara, s maksimalnim brojem pet osoba, aluminijskim nosačima na krovovima, aluminijskim naplatcima od 18 cola, radiouređajem s “bluetooth hands free” mogućnostima, elektroničkim podesivim bočnim retrovizorima i morao je biti bijele boje.

Ništa od SUV-a, ali tri vozila ostaju

Nakon što je proučio dokumentaciju, Kovačević je odlučio da takvo vozilo ne odgovara potrebama parka i da nije točna tvrdnja njegove prethodnice da se ono moralo kupiti. Ipak, ostala tri vozila koja su se tražila u natječaju ostaju. Radi se o dva kombija koja su ukupno trebali platiti 280.000 kuna bez PDV-a i jednom osobnom vozilom procijenjenom do 90.000 kuna.

Natječaj objavljen u mandatu Antonije Dujmović

Natječaj je objavljen 27. prosinca u mandatu bivše ravnateljice Parka Antonije Dujmović, koja u njemu ne vidi ništa sporno te tvrdi da se vozila, posebice luksuzni SUV, ne nabavljaju za potrebe ravnatelja NP Plitvička jezera. “Ne radi se o vozilu za ravnatelja, već za radnike parka i njihove goste”, rekla je Dujmović za Jutarnji i onda sve prebacila na novog ravnatelja Tomislava Kovačevića. “Odluka o odabiru još nije donesena, a tu odluku donijet će novi ravnatelj”, dodala je. Nakon što je priča o natječaju za kupnju novih automobila izašla u medijima, novi ravnatelj nije čekao niti trenutka da ga poništi.

Inače, Kovačevićevo imenovanje dovelo je do sukoba ličkog ogranka HDZ-a, na čelu s Darkom Milinovićem, i ministra Tomislava Ćorića. Premijer Plenković je, kao posljedicu toga, raspustio navedeni ogranak HDZ-a. No to nije prvi ovakav slučaj na Plitvičkim jezerima. Lidija Bertović, tadašnja ravnateljica Plitvičkih jezera, htjela je 2012. godine nabaviti luksuzni terenac s 250 konjskih snaga i procijenjene vrijednosti od 400.000 kuna. Tadašnji resorni ministar Mihael Zmajlović spriječio je tu javnu nabavu, a ravnateljica Bertović je kasnije smijenjena zbog rastrošnosti.